Кабмін призначив нового голову Держрибагентства

Артема Ріпенко став переможцем на посаду

Раніше чиновник працював у Державному центрі зайнятості

Кабінет міністрів України 10 листопада 2021 року призначив Артема Ріпенка головою Держрибагентства. Про це повідомив Олексій Гончаренко, народний депутат України, у своєму Telegram-каналі.

Під час засідання уряд призначив головою Державного агентства меліорації та рибного господарства Артема Ріпенка. Слід додати, що Ріпенко з травня 2021 року обіймав посаду заступник директора Державного центру зайнятості.

Артем Ріпенко народився у 1982 році в місті Одеса.У 2004 році закінчив Одеську національну морську академію, за фахом «юрист». У 2005 році – Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського, за фахом «психолог». У 2011 році – Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, за фахом «магістр державного управління». У 2017 році – Одеську державну академію будівництва та архітектури‚ за фахом «спеціаліст із землеустрою та кадастру».

Доктор юридичних наук. Має вчене звання старшого дослідника зі спеціальності «Право».

Трудову діяльність розпочав з 2003 року юристом у ТОВ «Геон», ТОВ «Югавтотранс», м. Одеса.

З грудня 2004 року по червень 2006 року працював провідним спеціалістом, головним спеціалістом відділу державного контролю за використанням та охороною земель Одеського обласного головного управління земельних ресурсів, головним спеціалістом відділу правового контролю та аналітичного забезпечення Одеської міської ради, м. Одеса.

З червня 2006 року по листопад 2015 року працював на керівних посадах в Одеській міській раді, м. Одеса.

З травня 2016 по березень 2020 року очолював Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України, м. Одеса.

У грудні 2020 року працював директором Юридичного департаменту Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України у м. Києві.

З лютого по травень 2021 року – помічник патронатної служби Державного бюро розслідувань, м. Київ.

З травня 2021 року – заступник директора Державного центру зайнятості.

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