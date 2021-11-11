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    Криза в енергетиці. Україна знову запросила аварійну допомогу у сусідньої країни

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    Через аварійне відключення блоків Бурштинської ТЕС, Україна просила допомоги у країни ЄС - Криза в енергетиці. Україна знову запросила аварійну допомогу у сусідньої країни
    Через аварійне відключення блоків Бурштинської ТЕС, Україна просила допомоги у країни ЄС
    фото: pravda.if.ua

    Україна запросила аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини

    Україна знову запросила аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини в обсязі 100 МВт. Про це повідомила пресслужба оператора об'єднаної енергомережі Державної компанії «Укренерго» у Facebook.

    «Сьогодні, 11 листопада, з 16:00 диспетчерський центр НЕК «Укренерго» для забезпечення операційної безпеки та уникнення відключення споживачів «острова Бурштинської ТЕС" активував аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини величиною 100 МВт", - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що причиною цього стало аварійне відключення через свищі в котлах о 04:14 блоку №9 та о 08:24 блоку №4 «ДТЕК Бурштинської ТЕС». В результаті станом на 13:00 в аварійному ремонті перебувало відразу чотири блоки Бурштинської ТЕС та ще три – у поточному ремонті. Загалом лише п’ять блоків Бурштинської ТЕС перебувають в роботі.

    «Відповідно, для покриття потреб в електроенергії решти споживачів в зоні «острова Бурштинської ТЕС» НЕК «Укренерго» активувала аварійну допомогу. При цьому перед активацією аварійної допомоги на Бурштинській ТЕС достроково було виведено з ремонту енергоблок №2», – повідомили в компанії.

    Відповідно після того, як зазначений блок буде завантажено до потужності 100 МВт, аварійну допомогу в «острів Бурштинської ТЕС» можна буде деактивувати.

    Бурштинська ТЕС є основним джерелом виробництва електроенергії в острові «Бурштинської ТЕС» (до 90% виробництва, крім того в реконструкції знаходиться Теребле-Ріцька ГЕС, а Калуська ТЕЦ працює з мінімальним навантаженням через обмежені запаси палива).

    Нагадаємо, 2 листопада Україна запросила аварійну допомогу з енергосистеми Білорусі в обсязі 500 МВт та зі Словаччини через Бурштинський енергоострів в обсязі 100 МВт.

    Необхідність в аварійній допомозі виникла через дефіцит потужності в енергосистемі.

    Зона «Бурштинський острів» виробляє електроенергію для Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей.

    Бурштинський енергоострів - виділена частина Об'єднаної енергетичної системи України, він утворений Бурштинською ТЕС, Калуською ТЕЦ і Теребля-Ріцькою ГЕС і прилеглими електричними мережами.

    Острів з'єднаний з енергосистемами Словаччини, Польщі, Угорщини та Румунії.

    На сьогодні ОЕС України синхронізована з енергосистемами Росії, Молдови та Білорусі.

    Теги: ТЕС енергетика Словаччина ТЕЦ електроенергія криза аварія Україна ДТЕК Укренерго
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    Криза в енергетиці. Україна знову запросила аварійну допомогу у сусідньої країни