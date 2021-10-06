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    Економіка та фінанси

    «Гарантований покупець» підвищив точність прогнозу добового виробництва «зеленої» енергії

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    3 місяці тому&nbsp;&laquo;Гарантований покупець&raquo;&nbsp;почав працювати за новою системою прогнозування, з залученням німецького провайдера програмного забезпечення enercast - «Гарантований покупець» підвищив точність прогнозу добового виробництва «зеленої» енергії
    3 місяці тому «Гарантований покупець» почав працювати за новою системою прогнозування, з залученням німецького провайдера програмного забезпечення enercast

    «Гарантований покупець» є головною рушійною силою розвитку «зеленої» енергетики в Україні», – Петриковець

    Державне підприємство «Гарантований покупець» підвищило точність прогнозу добового виробництва електроенергії з відновлюваних джерел до 95%. Про це йдеться в колонці генерального директора компанії Костянтин Петриковець.

    «Зараз прогноз «Гарантованого покупця» стосовно обсягу генерації ВДЕ-електроенергії відрізняється від фактичного виробництва не більше, ніж на 5%. Раніше таке відхилення складало в середньому близько 10%. Тобто ми покращили якість прогнозування вдвічі. Це лише перші результати, які ми маємо наміри покращувати», – йдеться в колонці для видання «Енергореформа» (проєкт «Інтерфакс-Україна»).

    Він наголосив, що 3 місяці тому «Гарантований покупець» почав працювати за новою системою прогнозування, з залученням німецького провайдера програмного забезпечення enercast.

    «Покращення точності прогнозування «Гарантованого покупця» має очевидний позитивний вплив. По-перше, безпосередньо на нашу торгівлю. По-друге, на виробників, але лише якщо вони будуть використовувати нові можливості. І по-третє, як наслідок, на всю галузь. Тому що саме «Гарантований покупець» є головною рушійною силою розвитку «зеленої» енергетики в Україні», – наголосив Петриковець.

    Теги: енергетика альтернативна енергетика
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    «Гарантований покупець» підвищив точність прогнозу добового виробництва «зеленої» енергії