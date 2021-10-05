Ціна на газ в Європі досягла рекордних $1350

Вперше за всю історію ціна на газ перевищила $1350 за тисячу кубів

Вперше за всю історію ціна на газ перевищила $1350 за тисячу кубів

Ціна листопадового ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах у ході торгів склала $1354 за тисячу кубометрів

Ціна на газ в Європі досягла нового рекордного значення. Ціна ф'ючерсу на газ в Європі сьогодні перевищила $1350 за тисячу кубометрів. Про це свідчать дані Лондонської біржі ICE.

Ціна листопадового ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах у ході торгів склала $1354 за тисячу кубометрів, або €1112 за МВт-год (виходячи з поточного обмінного курсу євро до долара, ціни на ICE представлені в євро).

До слова, прем’єр України пояснив, що відбуватиметься з цінами на газ, які б’ють світові рекорди.

Як відомо, «Північний потік – 2» не допоміг: ціна на газ в Європі встановила черговий рекорд – $1228,8.

Варто зазначити, що ще вчора ціна газу в Європі різко знизилася на тлі новин про заповнення першої нитки «Північного потоку – 2». Так, ціни ф'ючерсів на газ опускалися на $70 – до $1124 за тисячу кубометрів. Після чого на торгах пройшла корекція та зниження котирувань сповільнилося до $40 і вже ввечері вартість ф'ючерсу становила $1160 за тисячу кубометрів.

Напередодні Данія дозволила запуск «Північного потоку – 2».

Раніше ЗМІ повідомили, що Держдеп втрапив у кадрову кризу через газопровід «Північний потік – 2».

Варто вказати, що 1 жовтня Росія почала постачати газ до Угорщини в обхід України.

Нагадаємо, Комітет Палати представників США схвалив поправки до проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік. Серед пропозицій конгресменів – санкції проти «Північного потоку – 2», використання титану з України, а також нові санкції проти Росії та російських олігархів, високопосадовців та медійних осіб.