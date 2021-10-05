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    Економіка та фінанси

    Ціна на газ в Європі досягла рекордних $1350

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    Вперше за всю історію ціна на газ перевищила $1350 за тисячу кубів - Ціна на газ в Європі досягла рекордних $1350
    Вперше за всю історію ціна на газ перевищила $1350 за тисячу кубів
    фото: focus

    Ціна листопадового ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах у ході торгів склала $1354 за тисячу кубометрів

    Ціна на газ в Європі досягла нового рекордного значення. Ціна ф'ючерсу на газ в Європі сьогодні перевищила $1350 за тисячу кубометрів. Про це свідчать дані Лондонської біржі ICE.

    Ціна листопадового ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах у ході торгів склала $1354 за тисячу кубометрів, або €1112 за МВт-год (виходячи з поточного обмінного курсу євро до долара, ціни на ICE представлені в євро).

    До слова, прем’єр України пояснив, що відбуватиметься з цінами на газ, які б’ють світові рекорди.

    Як відомо, «Північний потік – 2» не допоміг: ціна на газ в Європі встановила черговий рекорд – $1228,8.

    Варто зазначити, що ще вчора ціна газу в Європі різко знизилася на тлі новин про заповнення першої нитки «Північного потоку – 2». Так, ціни ф'ючерсів на газ опускалися на $70 – до $1124 за тисячу кубометрів. Після чого на торгах пройшла корекція та зниження котирувань сповільнилося до $40 і вже ввечері вартість ф'ючерсу становила $1160 за тисячу кубометрів.

    Напередодні Данія дозволила запуск «Північного потоку – 2».

    Раніше ЗМІ повідомили, що Держдеп втрапив у кадрову кризу через газопровід «Північний потік – 2».

    Варто вказати, що 1 жовтня Росія почала постачати газ до Угорщини в обхід України.

    Нагадаємо, Комітет Палати представників США схвалив поправки до проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік. Серед пропозицій конгресменів – санкції проти «Північного потоку – 2», використання титану з України, а також нові санкції проти Росії та російських олігархів, високопосадовців та медійних осіб.

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    Теги: енергетика газ Європа ціни
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    Ціна на газ в Європі досягла рекордних $1350