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    Економіка та фінанси

    Почалося заповнення газом першої нитки «Північного потоку – 2»

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    З 4 жовтня почалася процедура щодо заповнення газом першої нитки газопроводу &laquo;Північний потік &ndash; 2&raquo; - Почалося заповнення газом першої нитки «Північного потоку – 2»
    З 4 жовтня почалася процедура щодо заповнення газом першої нитки газопроводу «Північний потік – 2»
    фото: nord stream 2 ag

    Перша нитка буде поступово наповнюватися газом, щоб досягти обсягу і тиску, необхідного для тестування

    Почалося заповнення газом першої нитки російського трубопроводу «Північний потік – 2», пусконалагоджувальні роботи на другій нитці тривають. Про це йдеться у заяві компанії Nord Stream 2 AG.

    «З 4 жовтня почалася процедура щодо заповнення газом першої нитки газопроводу «Північний потік – 2», – йдеться в повідомленні.

    У компанії відзначили, що перша нитка буде поступово наповнюватися газом, щоб досягти обсягу і тиску, необхідного для тестування.

    Також наголошується, що газопровід пройшов незалежну сертифікацію відповідно до технічних і галузевих стандартів, щоб забезпечити його надійну і безпечну експлуатацію.

    «Пусконалагоджувальні роботи на другій нитці тривають», – додали в компанії.

    Варто вказати, що сьогодні Данія дозволила запуск «Північного потоку – 2».

    Раніше ЗМІ повідомили, що Держдеп втрапив у кадрову кризу через газопровід «Північний потік – 2».

    Нагадаємо, німецький партнер «Газпрому» не вірить у запуск «Північного потоку – 2» цієї зими.

    До слова, Вітренко назвав нову підставу для санкцій проти «Північного потоку – 2».

    Також Кремль визнав, що запуск «Північного потоку – 2» може затриматися через Німеччину..

    Варто вказати, що 1 жовтня Росія почала постачати газ до Угорщини в обхід України.

    Нагадаємо, Комітет Палати представників США схвалив поправки до проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік. Серед пропозицій конгресменів – санкції проти «Північного потоку – 2», використання титану з України, а також нові санкції проти Росії та російських олігархів, високопосадовців та медійних осіб.

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    Теги: Росія енергетика газ Газпром Північний потік-2
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    Почалося заповнення газом першої нитки «Північного потоку – 2»