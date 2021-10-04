Почалося заповнення газом першої нитки «Північного потоку – 2»

Перша нитка буде поступово наповнюватися газом, щоб досягти обсягу і тиску, необхідного для тестування

Почалося заповнення газом першої нитки російського трубопроводу «Північний потік – 2», пусконалагоджувальні роботи на другій нитці тривають. Про це йдеться у заяві компанії Nord Stream 2 AG.

«З 4 жовтня почалася процедура щодо заповнення газом першої нитки газопроводу «Північний потік – 2», – йдеться в повідомленні.

У компанії відзначили, що перша нитка буде поступово наповнюватися газом, щоб досягти обсягу і тиску, необхідного для тестування.

Також наголошується, що газопровід пройшов незалежну сертифікацію відповідно до технічних і галузевих стандартів, щоб забезпечити його надійну і безпечну експлуатацію.

«Пусконалагоджувальні роботи на другій нитці тривають», – додали в компанії.

Варто вказати, що сьогодні Данія дозволила запуск «Північного потоку – 2».

Раніше ЗМІ повідомили, що Держдеп втрапив у кадрову кризу через газопровід «Північний потік – 2».

Нагадаємо, німецький партнер «Газпрому» не вірить у запуск «Північного потоку – 2» цієї зими.

До слова, Вітренко назвав нову підставу для санкцій проти «Північного потоку – 2».

Також Кремль визнав, що запуск «Північного потоку – 2» може затриматися через Німеччину..

Варто вказати, що 1 жовтня Росія почала постачати газ до Угорщини в обхід України.

Нагадаємо, Комітет Палати представників США схвалив поправки до проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік. Серед пропозицій конгресменів – санкції проти «Північного потоку – 2», використання титану з України, а також нові санкції проти Росії та російських олігархів, високопосадовців та медійних осіб.

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