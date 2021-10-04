Почалося заповнення газом першої нитки «Північного потоку – 2»
Перша нитка буде поступово наповнюватися газом, щоб досягти обсягу і тиску, необхідного для тестування
Почалося заповнення газом першої нитки російського трубопроводу «Північний потік – 2», пусконалагоджувальні роботи на другій нитці тривають. Про це йдеться у заяві компанії Nord Stream 2 AG.
«З 4 жовтня почалася процедура щодо заповнення газом першої нитки газопроводу «Північний потік – 2», – йдеться в повідомленні.
У компанії відзначили, що перша нитка буде поступово наповнюватися газом, щоб досягти обсягу і тиску, необхідного для тестування.
Також наголошується, що газопровід пройшов незалежну сертифікацію відповідно до технічних і галузевих стандартів, щоб забезпечити його надійну і безпечну експлуатацію.
«Пусконалагоджувальні роботи на другій нитці тривають», – додали в компанії.
Варто вказати, що сьогодні Данія дозволила запуск «Північного потоку – 2».
Раніше ЗМІ повідомили, що Держдеп втрапив у кадрову кризу через газопровід «Північний потік – 2».
Нагадаємо, німецький партнер «Газпрому» не вірить у запуск «Північного потоку – 2» цієї зими.
До слова, Вітренко назвав нову підставу для санкцій проти «Північного потоку – 2».
Також Кремль визнав, що запуск «Північного потоку – 2» може затриматися через Німеччину..
Варто вказати, що 1 жовтня Росія почала постачати газ до Угорщини в обхід України.
Нагадаємо, Комітет Палати представників США схвалив поправки до проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік. Серед пропозицій конгресменів – санкції проти «Північного потоку – 2», використання титану з України, а також нові санкції проти Росії та російських олігархів, високопосадовців та медійних осіб.