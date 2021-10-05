Молдова та Румунія добудували газопровід в обхід України

Газопровід Ясси–Унгени–Кишинів будувався майже 10 років, його основна мета – диверсифікувати поставки газу в Молдову

Досі 100% поставок газу в Молдову припадає на російський «Газпром» транзитом через ГТС України

Будівництво газопроводу Ясси–Кишинів, що з'єднує ГТС Румунії та Молдови завершено. Переговори Молдови з «Газпромом» про новий газовий контракт тривають. Про це заявив віцепрем'єр, міністр інфраструктури і регіонального розвитку Молдови Андрій Спину.

«Після декількох років праці, бюрократії, процесів труба Ясси-Кишинів надає нам доступ на європейський енергетичний ринок, я говорив з румунськими чиновниками про можливість поставок газу», – розповів Спину.

Газопровід Ясси–Унгени–Кишинів будувався майже 10 років. Його основна мета – диверсифікувати поставки газу до Молдови. У 2014 році був відкритий газопровід Ясси–Унгени (обидва міста знаходяться недалеко від кордонів двох країн), але він так і не був запущений для комерційного використання. Досі 100% поставок газу в Молдову припадає на російський «Газпром» транзитом через ГТС України.

При цьому Молдова та «Газпром» все ще не домовилися про чергове продовження газового контракту, термін дії якого минув 30 вересня.

Сторони вирішили тимчасово продовжити договір на колишніх умовах на один місяць. У жовтні Молдова буде отримувати газ за ціною $790 за тисячу кубометрів, тоді як у вересні ціна становила $550 за тисячу кубів.

Раніше Спину, говорячи про газопровід Ясси–Кишинів, зазначив, що далеко не факт, що після відкриття газопроводу Румунія зможе запропонувати ціну на газ нижче, ніж «Газпром».

Коментуючи переговори з «Газпромом», Спину зазначив, що сторони намагаються «вирішити кілька питань, які накопичилися у відносинах з «Молдовагазом».

«Ідеться про історичні борги правобережної Молдови (без урахування Придністров'я)», – сказав він.

Борг Молдови за російський природний газ на даний час складає $450 млн.

До слова, «Північний потік – 2» не допоміг: ціна на газ в Європі встановила черговий рекорд.

Сьогодні ж ціна на газ в Європі досягла рекордних $1350.

Варто вказати, що 1 жовтня Росія почала постачати газ до Угорщини в обхід України.

Джерело: nv.ua