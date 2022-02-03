Сума у платіжці за розподілення газу: від чого вона залежить

Навіть якщо споживаєте менше, все одно нарахують мінімальні обсяги

Сума, яка вказана у платіжці за постачання газу, залежить від обсягів спожитого палива. Однак, існують ще й мінімальні обсяги споживання, які нараховуватимуться навіть тим, хто не спожив цей мінімум. Про деталі нарахування суми в платіжках розповідає видання «На пенсії».

Основою є обсяг спожитого палива за попередній період – на 2022 рік це період із 1 жовтня 2020 по 30 вересня 2021 – який ділиться на 12 та потім множиться на тариф місцевого оператора газорозподільної мережі.

Також є мінімальні обсяги використання, затверджені постановою НКРЕКП від 30.09.2015 №2494:

39 кубометрів – для об’єкта побутового споживача, де природний газ використовується лише для приготування їжі;

126 кубометрів – для об’єкта побутового споживача, де природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі;

314 кубометрів – для об’єкта побутового споживача, де природний газ використовується комплексно, у тому числі для опалення, або об’єкта споживача, який не є побутовим.

Це означає, що хоч ви споживаєте менше, вам все одно нарахують ці мінімальні обсяги.

Група вашого споживання газу визначається під час укладення договору (залежно від підключених газових пристроїв: газова плита, газовий котел, водонагрівач) та прописується у договорі на розподіл газу.

Наприклад, якщо в договорі зазначено групу споживання, згідно з якою газ використовується комплексно, зокрема, і для опалення (підключений газовий котел), то мінімальний обсяг газу за рік, який береться для розрахунку плати за розподіл, становить 314 кубометрів.

Нагадаємо, національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила нові тарифи на розподіл газу від 1 січня 2022 року для 40 операторів газорозподільних систем.

Щодо вартості самого блакитного палива, то до кінця опалювального сезону його ціна залишиться без змін – на рівні восьми гривень для населення. Для компенсації різниці вартості кубометра газу з бюджету місцевим радам виділено 27 мільярдів гривень.

Ще Вітренко спрогнозував, коли в Україні можуть суттєво знизитися ціни на газ.

А представник Нацбанку озвучив прогноз, коли зростуть тарифи на газ.

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