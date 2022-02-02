Вибух у Кропивницькому: мешканців зруйнованих квартир поселять у готелі

Двоє дітей та працівник газової служби потрапили в лікарні

У Кропивницькому у багатоквартирному будинку стався вибух. Повідомлення про пожежу на другому поверсі рятувальники отримали о 15:59. О 17:03 пожежу загасили.

На цю годину відомо про одного загиблого. Рятувальники з-під завалів дістали тіло чоловіка, який був у квартирі.

Як пише місцеве видання «Гречка», вибух стався у будинку на вулиці Попова, 24. За словами керівниці ЖЕО №4 Людмили Запорожець, поблизу під'їзду стояла машина газової служби і проводились роботи.

Постраждало 20 квартир і понад 70 вікон вибито. Двоє дітей – дівічатка 8 і 13 років – та працівник газової служби потрапили в лікарні.

13-річну дівчинку відвезли до опікового відділення обласної лікарні. Восьмирічна дівчинка лікується у відділенні реанімації обласної дитячої лікарні. За інформацією лікаря, у неї опіки 30 відсотків поверхні тіла.

Оцінює її стан як середнього ступеня тяжкості.

На місці подій працюють рятувальники, поліція. На місце події має приїхати міський голова Андрій Райкович. Біля будинку відбулась оперативна нарада щодо надзвичайної ситуації. За словами Сергія Якуніна, начальника відділу преси та інформації міськради, вирішуватимуть питання про відселення жителів будинку. Наразі всіх, хто потребуватиме відселення вже готові прийняти в готелі «Турист», їх поселять за рахунок міськради. Скільки таких, наразі не повідомляється.

За попередньою інформацією рятувальників, пожежа виникла внаслідок вибуху газоповітряної суміші. Вибухова хвиля пошкодила вікна у 74 квартирах, також ушкодження зазнали квартири у п’яти сусідніх дев'ятиповерхівках, пошкоджено перегородку між двома квартирами.

Підрозділи ДСНС врятували вісьмох людей та евакуйовали 27. Усі обставини події з’ясовують.