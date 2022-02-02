Міністерство обіцянок і Офіс позитиву

Коли немає хліба – народ годують видовищами і надією

Зеленському давно час створити Міністерство Обіцянок і заснувати Офіс Позитиву.

Всі інші інститути сенсу не мають, бо вони вже мертві за замовчуванням.

Є ще Армія, фрагменти поліції, все решта працює в сумбурній какофонії биття черв’яком по клавішах піаніно.

4000 дол зарплати – мільярд дерев – ще 100 000 військових – 14 000 км доріг – 500 мостів – гречка по 12 – долар по 30 – хліб по 20 – газ по 8.

Кожного дня новини, як ми відремонтуємо щось старе скотчем і ПВА.

Абсолютна більшість ініціатив президента поза законом, але це нікого не турбує, бо їх ніхто виконувати і не планує.

Коли немає хліба – народ годують видовищами і надією.

Експерименти над державою можуть тривати стільки, скільки існує сама держава.

Далі приходить чужий порядок і всі заспокоюються: шоу змінються на розстріли непокірних.

Добре, що хоч наші союзники з НАТО і ЄС це добре розуміють і не реагують на вибрики сонцесяйного.

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Джерело: блог Володимира Омеляна

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