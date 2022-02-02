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    Думки вголос

    Міністерство обіцянок і Офіс позитиву

    • Володимир Омелян

      Ексміністр інфраструктури

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    Президент постійно пропонує фантастичні ініціативи - Міністерство обіцянок і Офіс позитиву
    Президент постійно пропонує фантастичні ініціативи
    фото: president.gov.ua

    Коли немає хліба – народ годують видовищами і надією

    Зеленському давно час створити Міністерство Обіцянок і заснувати Офіс Позитиву.

    Всі інші інститути сенсу не мають, бо вони вже мертві за замовчуванням.

    Є ще Армія, фрагменти поліції, все решта працює в сумбурній какофонії биття черв’яком по клавішах піаніно.

    4000 дол зарплати – мільярд дерев – ще 100 000 військових – 14 000 км доріг – 500 мостів – гречка по 12 – долар по 30 – хліб по 20 – газ по 8.

    Кожного дня новини, як ми відремонтуємо щось старе скотчем і ПВА.

    Абсолютна більшість ініціатив президента поза законом, але це нікого не турбує, бо їх ніхто виконувати і не планує.

    Коли немає хліба – народ годують видовищами і надією.

    Експерименти над державою можуть тривати стільки, скільки існує сама держава.

    Далі приходить чужий порядок і всі заспокоюються: шоу змінються на розстріли непокірних.

    Добре, що хоч наші союзники з НАТО і ЄС це добре розуміють і не реагують на вибрики сонцесяйного.

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    Джерело: блог Володимира Омеляна

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    Теги: газ армія гречка держава влада
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    Міністерство обіцянок і Офіс позитиву