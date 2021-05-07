Газопостачальники стягують через суд мільйонні борги зі споживачів

«Чернігівгаз» передав до суду справи 292 боржників за розподіл газу

Станом на початок травня 88,5 тисяч споживачів заборгували 13,7 млн грн за отримані послуги з розподілу газу. АТ «Чернігівгаз» змушене стягувати ці борги у судовому порядку і наразі подало до суду 292 позови.

Газовики констатують – змушені подавати до суду. Адже кошти за надану послугу є головним джерелом фінансування діяльності газорозподільної компанії. Підприємство спрямовує їх на виконання інвестиційної програми та обслуговування газорозподільної системи області – а це 14 тисяч кілометрів газопроводів і 2,2 тисячі ГРП й ШГРП, десятки тисяч іншого обладнання; утримання аварійно-диспетчерської служби; оплата праці фахівців; сплата державних податків.

«Як свідчить статистика, близько половини споживачів, справи яких передають до суду, одразу розраховуються з боргами. Решта – у судовому порядку. Крім суми боргу, споживачі оплачують судові витрати, виконавчий збір – інколи ця сума може виявитися більшою, ніж сам борг. Боржникам загрожує втрата субсидії. Тому не варто накопичувати борги і доводити ситуацію до їх примусового стягнення», - говорить комерційний директор АТ «Чернігівгаз» Володимир Хилько.

Наразі АТ «Чернігівгаз» проводить підготовку до наступного опалювального сезону. Цьогоріч компанія інвестує у розвиток газорозподільної системи області 36,5 мільйонів гривень. Оскільки газопроводи у переважній більшості будувалися ще за радянських часів, вони потребують значних капіталовкладень. Загалом у 2021 році компанія за інвестпрограмою планує замінити 71 ШГРП та реконструювати 10 ГРП; провести капремонт 13 станцій електрохімічного захисту, які захищають від корозії 12,3 тис км газопроводів; замінити 910 будинкових регуляторів тиску та 8,4 тисячі непридатних лічильників.

До прикладу, у Семенівці компанія вже встановила новий шафовий газорегулюючий пункт виробництва Львівського заводу RGC Production. ШГРП регулюють та підтримують стабільний тиск газу в системі і запобігають його стрибкам. Встановлений ШГРП має кілька ступенів захисту, що мінімізує витоки газу та аварійні ситуації, і дозволяє безперебійно розподіляти газ у півтисячі домівок. Такі ж ШГРП «Чернігівгаз» встановив замість 2-х старих, які вже відпрацювали понад 30 років, у Сновську. Вони забезпечуватимуть газом понад 600 споживачів.