Могла бути техногенна катастрофа. На АЗС Кіровоградщини продавали небезпечне пальне

На території підпільного виробництва виявили понад 100 тонн фальсифікованих нафтопродуктів

СБУ заблокувала в Кіровоградській області підпільну схему виробництва і збуту нафтопродуктів сумнівної якості. Щоби збільшити власний нелегальний прибуток, ділки розводили дизпаливо газовим конденсатом. Окрім фінансових збитків державі, це загрожувало техногенній безпеці, повідомили в пресцентрі СБУ.

За попередніми даними, протиправний механізм організували декілька представників комерційної структури, яка займалась транспортуванням паливно-мастильних матеріалів. Для виробництва контрафакту учасники схеми незаконно використовували резервуари й обладнання однієї з автобаз.

Під час обшуків на території підпільного виробництва, розташованого поблизу автомобільної траси, правоохоронці виявили понад 100 тонн фальсифікованих нафтопродуктів.

Для збільшення обсягів готової «продукції» та ухилення від сплати податків ділки змішували дизпаливо й газовий конденсат невідомого походження.

Підготовлений до продажу фальсифікат організатори оборудки реалізовували через афілійовані АЗС, а також фермерським господарствам на території регіону.

Під час слідчих дій в офісних приміщеннях та автомобілях учасників схеми, серед іншого, виявлено фінансово-господарську документацію й чорнові записи із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою на виробництві) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до нього.

Раніше голова ДФС розповів про боротьбу з ринком нелегальних нафтопродуктів в Україні. За словами очільника Державної фіскальної служби Вадима Мельника, лише за перші три місяці 2021 року працівники податкової міліції виявили 7578 правопорушень, а загальна сума вилученого незаконного палива склала 490,5 млн гривень.





