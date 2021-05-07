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    Суд виніс вирок розбійнику, який нападав на жінок у Голосієві

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    Одній із жінок чоловік погрожував ножем і відібрав гроші та цінні речі - Суд виніс вирок розбійнику, який нападав на жінок у Голосієві
    Одній із жінок чоловік погрожував ножем і відібрав гроші та цінні речі
    Фото з відкритих джерел

    Молодик грабував жінок, користуючись їх безпорадним станом

    Голосіївський районний суд Києва оголосив обвинувальний вирок чоловіку, який вчиняв розбійницькі напади на жінок (ч. ч. 1, 2 ст. 187 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Жертвами 26-річного нападника стали дві жінки, одній з яких зловмисник наніс удари камінням по голові, а іншій погрожував ножем. У такий спосіб, користуючись безпорадним станом жінок, чоловік відбирав у них прикраси, грошові кошти та інші цінні речі.

    Вироком Голосіївського районного суду Києва обвинуваченого визнано винним в інкримінованих злочинах та засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Суд залишив обвинуваченого під вартою до набрання вироком законної сили.

    Як повідомлялося, 6 травня ввечері у недобудові на проспекті Георгія Гонгадзе в Києві двоє молодиків із помсти побили та підпалили чоловіка. Потерпілого з опіками 80% тіла госпіталізували до лікарні, де він помер.

    У березні до хлібного кіоску на вулиці Каштановій у Деснянському районі Києва зайшли двоє чоловіків у масках. Під погрозою ножа вони забрали у продавця 3 тис. грн і втекли з місця скоєння злочину. У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особи та місце проживання правопорушників і затримали їх. Ними виявилися двоє братів – уродженців міста Миколаїв, 1977 та 1981 років народження.

    А у Львові 11-річна школярка змогла наздогнати й затримати грабіжника.

    В Одесі чоловік проник до крамниці та пограбував літню продавчиню. Погрожуючи ножем злочинець відібрав у неї коштовну каблучку та три тисячі гривень. Грабіжника спіймали, він розповів поліціянтам цікаву деталь: перед зухвалим пограбуванням одягнув захисну маску.


    Теги: Київ суд кримінал пограбування злочинець вирок
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