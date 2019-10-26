Газпромівська дочірня компанія підтвердила арешт акцій за позовом Нафтогазу



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Арешт акцій не вплине на будівництво або експлуатацію трубопроводу «Турецький потік»

Дочірня компанія російського «Газпрому» South Stream Transport B.V. підтвердила, що Окружний суд Амстердама заарештував акції компанії за позовом НАК «Нафтогаз України».

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

У компанії, яка будує морську частину газогін «Турецький потік», запевняють, що арешт акцій не вплине на будівництво або експлуатацію трубопроводу.

«Акції залишаються у власності ТОВ «Газпром трансгаз Краснодар». Зараз ми готуємося до перших поставок газу через газотранспортну систему «Турецький потік», запланованих на кінець 2019 року», – заявили в компанії.

Раніше у Нафтогазі повідомили, що Окружний суд Амстердама задовольнив вимогу компанії про арешт з 23 жовтня 2019 року 100% акцій South Stream Transport B.V.