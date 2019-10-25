Суд Амстердама арештував акції дочірньої компанії «Газпрому»



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Глава російського «Газпрому» Олексій Міллер

«Нафтогаз» ініціював окремий судовий процес в Окружному суді Амстердама, де доводив неправомірність дій «Газпрому» щодо переміщення акцій South Stream Transport B.V. своїй дочірній компанії

Окружний суд Амстердама 22 жовтня задовольнив вимогу НАК «Нафтогаз України» про арешт з 23 жовтня 100% акцій дочірньої компанії ПАТ «Газпром» - South Stream TransportB.V.

Про це у п’ятницю повідомляє Департамент з комунікацій НАК «Нафтогаз України».

«Нафтогаз» продовжує вживати заходів для забезпечення виплати «Газпромом» боргу у сумі 2,56 млрд доларів з відсотками, який російська компанія має сплатити за результатами рішення Стокгольмського арбітражу. Станом на сьогодні «Газпром» відмовляється виплачувати цей борг та вже вдався до заходів, метою яких є запобігання примусовому виконанню арбітражного рішення, в тому числі – передачі активів, таких як акції SouthStream Transport B.V., у володіння інших суб’єктів господарювання. Саме тому «Нафтогаз» ініціював окремий судовий процес в Окружному суді Амстердама, де доводив неправомірність дій «Газпрому» щодо переміщення акцій South Stream Transport B.V. своїй дочірній компанії. Тепер акції South Stream Transport B.V. арештовані», - заявили у «Нафтогазі».

Як відомо, South Stream TransportB.V. займається будівництвом «Турецького потоку».

До слова, глава російського «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що компанія готова запропонувати Україні «нульовий варіант» щодо відкликання всіх судових позовів.

Як відомо, у Стокгольмі в апеляційному суді 9 жовтня почалися слухання щодо рішення Стокгольмського арбітражу у суперечці НАК «Нафтогаз України» та російського «Газпрому».

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом «Нафтогазу» проти «Газпрому», згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні $2,56 млрд компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу. Крім того, арбітраж відхилив претензії «Газпрому» до «Нафтогазу» за контрактом 2009 року в частині принципу «бери або плати».