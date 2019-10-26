У Киргизстані суд продовжив арешт експрезиденту Атамбаєву



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Колишнього президента Атамбаєва підозрюють у корупції, узурпації влади та інших злочинах

Наступне засідання суду призначене на 15 листопада

У Бішкеку суд вирішив залишити колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва під арештом до 26 грудня.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За словами адвокатів експрезидента, запобіжний захід продовжено на час проведення судового розгляду.

Наступне засідання суду призначене на 15 листопада.

Нагадаємо, глава Державного комітету національної безпеки Киргизстану Орозбек Опумбаєв заявив, що Атамбаєв готував в республіці державний переворот.

Як відомо, експрезидент Киргизстану був затриманий 8 серпня загоном спецназу після чергового штурму його резиденції в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека.

Спецназ почав штурм резиденції Атамбаєва ще 7 серпня, але штурм був провалений, прихильники екс-президента не пустили силовиків в будинок колишнього лідера нації.

27 червня парламент Киргизстану прийняв рішення про зняття статусу недоторканності з Атамбаєва. Колишнього президента підозрюють у корупції, узурпації влади та інших злочинах. Якщо слідство доведе його провину у злочинах, екс-лідеру Киргизстану може загрожувати довічне ув'язнення.