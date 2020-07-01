Герус намагається не допустити журналістів та шахтарів на підконтрольну Коломойському «Центренерго», – Волинець



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виїзне засідання комітету ВР з питань енергетики в «Центренерго» відбудеться у закритому режимі

Кредиторська заборгованість компанії «Центренерго» складає 4 млрд грн

На вимогу голови енергетичного комітету парламенту Андрія Геруса виїзне засідання комітету 1 липня, яке відбудеться на держпідприємстві «Центренерго», пройде у закритому режимі. Про це повідомив народний депутат Михайло Волинець.

«На виїзне засідання комітету ВР з питань енергетики, яке відбудеться на Трипільській ТЕС («Центренерго»), наказано не допускати директорів держпідприємств, які мали принести депутатам документальні свідоцтва порушення «Центренерго» боргових зобов’язань. Голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус та заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів дотиснули в.о. міністра енергетики Ольгу Буславець, щоб розбір польотів діяльності «Центренерго», менеджерів, що куруються Коломойським, відбувався без зайвих свідків», - написав Волинець.

Він також нагадав, що кредиторська заборгованість компанії «Центренерго» складає 4 млрд грн, з яких 2 млрд грн - заборгованість перед підприємствами вугільної галузі. Та наголосив, що однією з вимог шахтарів, які протестують в Києві з 30 червня, є притягнення до відповідальності осіб, що сприяли створенню штучної енергетичної кризи.

Як повідомлялося, влітку 2019 року в період перебування Андрія Геруса на посаді представника президента в Кабміні в держкомпанії «Центренерго» був призначений новий менеджмент, який пов'язують з групою «Приват» Ігоря Коломойського. Як заявив бізнесмен Віталій Кропачев Герус в цей період приїздив до нього від Коломойського домовлятися про розгортання схем на Центренерго.

За підсумками 2019 року збитки держкомпанії склали 2,5 млрд грн, в 2018 вона була прибутковою (1,4. Млрд грн). Підтверджені ФДМ борги досягли 4 млрд грн. Раніше компанія була прибутковою.

«Центренерго» з літа 2019 почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи «Приват» - Нікопольський і Запорізький заводи феросплавів, «Дніпроазот», а також трейдера «Юнайтед Енерджі». По даним Low Carbon (проект ФРН) збитки на цих оборудках досягли 900 млн грн. За свіжіщіми данами Сергія Лямця збитки вже більше за 1,2 млрд грн.

За даними розслідування Бігус.інфо вугілля на «Центренерго» поставляється через російські фірми бізнесменів близьких до терористів «ДНР».

При цьому Радіо Свобода повідомила про постачання газу на «Центренерго» компанією Юнайтед Енерджі близькою до Коломойського. При цьому газ купується у напівдержавної “Укрнафти” за ціною нижче ринкової і продається на «Центренерго» вище ринкової.

«Юнайтед Енерджі» була першим і найбільшим імпортером електроенергії з Росії після відкриття імпорту за поправкою Андрія Геруса.