Приватизація «Центренерго» планується у другому кварталі 2021 року, – Фонд державного майна



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«Основна наша ціль – здійснення приватизації активу, який вже багато-багато років є корупційною годівницею протягом усіх урядів» - голова ФДМУ

«Продажу підприємства передуватиме ретельна підготовка» – голова ФДМУ

У Фонді держмайна планують провести приватизацію ПАТ «Центренерго» у другому кварталі 2021 року.

Про це повідомив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

«Я підписав наказ про створення конкурсної комісії для визначення радника з приватизації «Центренерго».

Зважаючи на те, що процедура приватизації триває від дев’яти до 11 місяців, продаж компанії ми плануємо у другому кварталі наступного року», – заявив Сенниченко.

За його словами, продажу підприємства передуватиме ретельна підготовка.

«Основна наша ціль – здійснення приватизації цього активу, який вже багато-багато років є такою корупційною годівницею протягом усіх урядів. Щоб ні у кого не виникало бажання управляти цим підприємством, його необхідно швидко рухати на приватизацію», – наголосив голова Фонду держмайна.

Згідно з фінансовими результатами «Центренерго» у 2019-му році держкомпанія отримала прямий збиток у 1,98 мільярда гривень.

29 травня Фонд держмайна повернув »Центренерго» під контроль держави – наглядова рада «Центренерго» призначила в.о. гендиректора компанії Олександра Корчинського.

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі нестратегічні підприємства будуть готуватися до приватизації, зокрема Центренерго», приватизація буде проводитись після ситуації з Covid-19.

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Джерело: Інтерфакс-Україна