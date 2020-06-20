Приватизація «Центренерго» планується у другому кварталі 2021 року, – Фонд державного майна
«Продажу підприємства передуватиме ретельна підготовка» – голова ФДМУ
У Фонді держмайна планують провести приватизацію ПАТ «Центренерго» у другому кварталі 2021 року.
Про це повідомив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.
«Я підписав наказ про створення конкурсної комісії для визначення радника з приватизації «Центренерго».
Зважаючи на те, що процедура приватизації триває від дев’яти до 11 місяців, продаж компанії ми плануємо у другому кварталі наступного року», – заявив Сенниченко.
За його словами, продажу підприємства передуватиме ретельна підготовка.
«Основна наша ціль – здійснення приватизації цього активу, який вже багато-багато років є такою корупційною годівницею протягом усіх урядів. Щоб ні у кого не виникало бажання управляти цим підприємством, його необхідно швидко рухати на приватизацію», – наголосив голова Фонду держмайна.
Джерело: Інтерфакс-Україна