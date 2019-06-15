Герус обіцяє дешеву електроенергію феросплавникам та ручне регулювання тарифів на їх користь, - експерт



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Президент Асоціації енергетики Трохимець звернув увагу, що за словами Геруса, законопроект президента не погоджувався ні з профільним міністерством, ні з Кабміном

Представник президента в уряді Андрій Герус маніпулює питанням тарифів на електроенергію, намагаючись відтермінувати введення ринку. Про це написав президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець на Facebook, коментуючи повідомлення представника президента в уряді Андрія Геруса стосовно подання президентом законопроекту «Щодо зниження вартості електроенергії».

«Герус вдався до маніпуляцій, повідомивши, що також законопроект передбачає відтермінування введення ринку електроенергії на один рік. Мовляв хочете дешевшу електроенергію - дайте нам можливість в ручному режимі далі встановлювати тарифи. Бо дешева електроенергія потрібна не тільки населенню, але й заводам Ігоря Коломойського», - написав експерт.

Окрім того, експерт звернув увагу, що за словами Геруса, законопроект президента не погоджувався ні з профільним міністерством, ні з Кабміном.

«Правильно! Навіщо з кимось щось узгоджувати. Тільки Герус має право вирішувати що правильно на енергетичних ринках, а що ні», - написав Трохимець.

Нагадаємо, відповідно до ухваленого Верховною Радою Закону України «Про ринок електричної енергії», новий ринок електричної енергії, який функціонуватиме у відповідності із стандартами ЄС, має бути запроваджено 1 липня 2019 року.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду 5 червня заявив, що ринок електроенергії буде запущено вчасно.

Президент Володимир Зеленський 10 червня вніс до Верховної Ради України законопроект (№10376 ), яким пропонується перенести запровадження ринку електроенергії на рік - на 1 липня 2020 року.

Представник президента в Кабінеті Міністрів Андрій Герус 14 червня повідомив, що наступного тижня президент внесе до парламенту ще один законопроект, який серед, іншого передбачатиме відтермінування запуску ринку електроенергії на один рік.