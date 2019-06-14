Президент пропонує замінити «Роттердам+» на «Роттердам-» і відтермінувати ринок електроенергії



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Зеленський та Герус хочуть ще на рік залишити «Роттердам» тільки з «-», а не «+»

Гройсман обіцяв, що з 1 липня формула «Роттердам+» зникає автоматично із запуском нового ринку електроенергії. А Зеленський пропонує відтермінувати запуск ринку на рік і зробити формулу «Роттердам-»

В понеділок президент Володимир Зеленський подасть в парламент законопроєкт, який передбачає заміну формули «Роттердам+» на «Роттердам-», а також відтермінування запуску ринку електроенергії на один рік.

Про це сьогодні заявив представник президента в Кабміні Андрій Герус.

«Командою президента України було підготовлено законопроєкт, який в понеділок буде внесено до Верховної Ради. Цей законопроект називається «Щодо зниження вартості електричної енергії», а саме пропонується, щоб формулу «Роттердам+» було скасовано, і щоб замість неї діяла інша формула - можна її назвати «Роттердам-», - сказав Герус на брифінгу.

Він пояснив, що цей «+» створював націнку на загальну суму в 12 млрд грн на рік. Тому в законопроєкті пропонується прибрати його з формули.

«Також пропонується введення дисконтів: якщо гірша якість вугілля, значить має бути нижча ціна вугілля, яка зараховується в тарифах. Таким чином там можуть бути дисконти від 1% до 10%», - додав Герус.

Окрім цього, цим законопроектом пропонується відтермінування введення ринку електроенергії на один рік. «Неправильно настільки не підготовлений ринок вводити з 1 липня. І протягом цього одного року буде існувати формула «Роттердам-». І вона буде відповідним чином регулювати тарифи вугільних електростанцій», - вважає представник президента в уряді.

Слід нагадати, що з 1 липня має запрацювати нового оптового ринку електричної енергії (відповідна модель була ухвалена ще в квітні 2017 року). Проте учасники ринку та деякі міжнародні організації заявили, що галузь не готова ще до нової моделі.

На засіданні 5 червня прем’єр Володимир Гройсман заявив, що з 1 липня ринок електроенергії буде запущений, пообіцявши, що ціни для споживачів не зростуть. При цьому міністр енергетики Ігор Насалик відмітив, що автоматично буде відмінена скандальна формула «Роттердам+».

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