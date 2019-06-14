Уряд зробив усі кадрові призначення, необхідні для запуску реформи енергоринку



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Згідно закону «Про ринок електроенергії», з 1 липня 2019 року стартує другий етап реформи ринку електроенергії – лібералізація оптового ринку

2019

Раніше уряд призначив Володимира Євдокимова директором держпідприємства «Оператор ринку», яке відповідатиме в новому ринку електроенергії за ринок «на добу наперед» та внутрішньодобовий ринок. Таким чином, Кабмін зробив всі кадрові призначення, необхідні для запуску нового ринку електроенергії.

Відповідно до постанови Кабміну від 17 квітня 2019 року №324 було утворене ДП «Гарантований покупець» на базі філії «Гарантований покупець» ДП «Енергоринок».

Кабмін постановою від 22 травня 2019 року №455 затвердив статут ДП «Гарантований покупець». На нього, згідно закону «Про ринок електроенергії», покладені функції закупівлі за встановленим «зеленим» тарифом всієї електроенергії, виробленої на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії, та її продаж на ринку.

Нагадаємо, згідно закону «Про ринок електроенергії», з 1 липня 2019 року стартує другий етап реформи ринку електроенергії – лібералізація оптового ринку. Закон України «Про ринок електроенергії» спрямований на імплементацію актів законодавства Енергетичного співтовариства у сфері енергетики, а саме директиви Третього енергопакету.

Реалізація передбачених законом України «Про ринок електричної енергії» реформ призведе до лібералізації ринку електроенергії України та його функціонування на конкурентних засадах по європейській моделі. Запуск конкурентного ринку електроенергії є одним із зобов'язань України перед Євросоюзом. Реформа у сфері енергетики – одна з умов для надання Україні другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС на суму 500 млн. євро.