Герус підтримав імпорт електроенергії з Росії

Імпорт електроенергії з Росії став можливий завдяки поправці Геруса, яку за його ініціативи прийняли восени 2019 року

З 1 лютого Україна розпочала імпорт електроенергії з Росії

Голова енергетичного комітету Верховної Ради, автор поправок про імпорт електроенергії Андрій Герус заявив, що імпорт струму з Росії і Білорусі «не призведе до енергетичної залежності України він Кремля».

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

«Багато є закидів, або деякі роблять політичні закиди, що це впливає на енергетичну безпеку, цей імпорт. Звичайно, він не впливає, тому що йде моніторинг того, який імпорт, яка величина. І на сьогоднішній день цей імпорт складає менше 5%, тобто така величина аж ніяк не може вплинути на енергетичну безпеку», – вважає Герус.

За даними НЕК «Укренерго», 5% від щорічного споживання електроенергії в Україні складає майже 8 млрд кВт годин, що еквівалентно 12 млрд грн в рік.

Нагадаємо, з 1 лютого Україна розпочала імпорт електроенергії з Росії. З січня 2021 відбувається імпорт російського струму з Білорусі.

Імпорт став можливий завдяки поправці Андрія Геруса, яку за його ініціативи прийняли ще восени 2019 року.

Навесні 2020 року, коли імпорт призвів до зупинки шахт і електростанцій, його тимчасово заборонили 31 грудня 2020 року.