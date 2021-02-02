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    Економіка та фінанси

    Гончаренко закликав РНБО запровадити санкції за купівлю російської і білоруської електроенергії

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    &laquo;Чому ми робимо жебраками українського шахтаря, енергетика, для того, щоб платити гроші російському шахтарю, російському енергетику?&raquo;, &ndash; обурюється Гончаренко - Гончаренко закликав РНБО запровадити санкції за купівлю російської і білоруської електроенергії
    «Чому ми робимо жебраками українського шахтаря, енергетика, для того, щоб платити гроші російському шахтарю, російському енергетику?», – обурюється Гончаренко

    «Президент Зеленський готовий боротися з Нікарагуа, але чомусь не готовий боротися з Росією», – говорить Гончаренко

    У Зеленського демонструють подвійні стандарти – запроваджує санкції проти Нікарагуа через відкриття консульства на території окупованого Криму, і паралельно купує російську елктроенергію. Про це з трибуни парламенту заявив народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко.

    «Звичайно, ми маємо підтримати санкції проти Нікарагуа, будь-якої іншої країни, яка йде в руслі російської політики, російських наративів. Ми маємо боротися і всьому світу демонструвати, що Крим – це Україна», – наголосив Гончаренко.

    «Але мене дивує, що президент Зеленський готовий боротися з Нікарагуа, але чомусь не готовий боротися з Росією. В той час, коли ми ухвалюємо рішення по санкціях проти Нікарагуа, Україна купляє російську електроенергію. З 1 лютого ми відновили імпорт російської електроенергії. Що це?», – зауважує депутат.

    Він наголосив, що Європа відмовилася від електроенергії з Білоруської АЕС від узурпатора Лукашенка. «Україна купує білоруську електроенергію. Білорусь, Росія – одна енергетична система», – говорить Гончаренко.

    «Чому ми робимо жебраками українського шахтаря, українського енергетика, українську промисловість для того, щоб платити гроші російському шахтарю, російському енергетику?», – обурюється Гончаренко.

    «Я звертаюсь до секретаря РНБО: негайно припиніть імпорт російської електроенергії, негайно припиніть імпорт білоруської електроенергії. Негайно введіть санкції щодо цього. Законопроект у Верховній Раді. Чому він не розглядається? Чому поруч з санкціями по Нікарагуа немає іншого закону, щоб зупинити вбивство власної енергетики і працю на країну-агресора і узурпатора Лукашенка? Оце зрозуміти не можна», – резюмує Олексій Гончаренко. 

    Теги: Білорусь Крим Росія Європейська солідарність енергетика санкції депутат Олексій Гончаренко електроенергія АЕС Нікарагуа
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