Відсутність політичної волі влади спричинила боргову кризу в «зеленій» енергетиці, – ексглава МЗС

«З точки зору інвесторів це взагалі сигнал. Хто прийде на якусь перспективу, якщо ми будемо діяти так само»

Відсутність візії, стратегії і політичної волі стали причиною накопичення боргів перед інвесторами у відновлювану енергетику України, що спричиняє відтік інвестицій з України і погіршує відносини держави з ЄС.

Про це в ефірі каналу «Україна 24» повідомив міністр закордонних справ України у 2014-2019 рр. Павло Клімкін.

«Це системна проблема. Ми кажемо, що ми ідемо в напрямку Європейського Союзу. Там відповідно думають, як взагалі перезавантажити енергетику. Ми намагаємося ходити навколо, не розуміючи, яке наше майбутнє, який наш образ майбутнього з точки зору, як має бути побудована наша енергетика, до чого ми насправді прагнемо», – сказав Клімкін.

За його словами, через таку поведінку ЄС не розуміє українську владу.

«З точки зору інвесторів це взагалі сигнал. Хто прийде на якусь перспективу, якщо ми будемо діяти так само. Тобто, це насправді відсутність трьох дуже простих речей. Це відсутність візії, стратегії і політичної волі. Коли кажуть, чого нам бракує, – бракує першого, бракує другого і бракує третього. Тобто, бракує всього», – підкреслив Клімкін.

Нагадаємо, уряд у грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії «Укренерго» на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП «Гарантований покупець», а воно, відповідно, перед виробниками «зеленої» енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% «старого» боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року. Водночас НКРЕКП вирішила затвердити постанову, яка заборонить ДП «Гарантований покупець» погасити відповідну заборгованість.

16 грудня НКРЕКП відправила «Гарантованому покупцю» листа з рекомендацією перерахувати мінімум 50% коштів від 10,3 млрд грн компанії «Енергоатом».

На думку асоціацій ВДЕ, таке рішення НКРЕКП усуне єдине поки доступне джерело для погашення «старого» боргу ДП «Гарантований покупець» перед виробниками електричної енергії з ВДЕ і стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови і зобов'язання відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного ними в червні 2020 року.

Щоб вирішити фінансову кризу на ринку електроенергії народні депутати зареєстрували законопроєкт №4624 про випуск ОВДП для «Енергоатому» на суму 7,3 млрд грн. Так, «Енергоатом» і підприємства відновлюваної енергетики отримали окремі джерела погашення накопичених перед ними боргів.