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    Економіка та фінанси

    Глава Держгеокадастру розказав про створення зручного сервісу для бізнесу і громадян

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    Голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко - Глава Держгеокадастру розказав про створення зручного сервісу для бізнесу і громадян
    Голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко

    «Якщо підприємці хочуть вкладати кошти в розвиток економіки країни - ми із задоволенням їм у цьому допоможемо»

    Держгеокадастр пропонує алгоритм дій, щоб питання, які виникають у бізнесу, вирішувалися оперативно та за зрозумілою для всіх процедурою. Про це повідомив голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко у Facebook.

    За його словами, співпраця з бізнесом сприятиме інвестиційній привабливості України. Щоб вирішити проблемні питання, які виникають чи можуть виникнути у інвесторів Лещенко провів онлайн-зустрічі з представниками бізнес-асоціацій та інвесторів, які звернулися до відомства в рамках співпраці у форматі «G2B». 

    «Якщо підприємці хочуть вкладати кошти в розвиток економіки країни і при цьому працювати в правовому полі - ми із задоволенням їм у цьому допоможемо. 

    Держгеокадастр має бути зручним сервісом і для фізичних осіб, і для інвесторів. А бізнес має працювати на розвиток економіки», - зазначив голова Держгеокадастру.

    Учасники зустрічі, серед яких «Європейська Бізнес Асоціація», «Американська торгова палата» та представники посольств Великої Британії й Нідерландів, подякували Держгеокадастру за відкритість і роботу, яка регулярно проводиться в рамках вирішення земельних питань, що виникають у інвесторів.

    бізнес Держгеокадастр
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