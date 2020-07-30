«Приватбанк» завершив перше півріччя з прибутком 14 млрд грн



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У червні «Приватбанк» у повному обсязі перерахував до держбюджету 24,5 млрд грн дивідендів

«Приватбанк» завершив перше півріччя 2020 року з прибутком 14 млрд грн. Як повідомила прес служба банку, за підсумками 6 місяців року ПриватБанком сформовані страхові резерви у сумі 8,7 млрд грн на покриття можливих ризиків внаслідок пандемії СOVID-19 та юридичних ризиків, що в свою чергу впливає на показники прибутку в звітному періоді.

Інвестиційний портфель банку за підсумками півріччя, включає, разом з іншими цінними паперами, ОВДП, вартість яких при погашені залежить від очікуваного курсу долару США до гривні. В період нестабільності на ринку цей показник значно збільшив оцінку ОВДП і забезпечив 14,7 млрд разових доходів банку, фактор переоцінки має високу волатильність. В той же час, це компенсувало втрати від курсових коливань в сумі 4,9 млрд грн. Ці збитки є результатом ризикової політики управління активами та зобов’язаннями до націоналізації, в результаті якої вартість зобов‘язань в доларах США значно перевищує вартість відповідних активів.

За даними прес служби, активи ПриватБанку cтаном на кінець першого півріччя 2020 року збільшилися на 5% порівняно з відповідним періодом 2019 року, що зумовило зростання чистого процентного доходу до 10,6 млрд грн. Комісійні доходи залишилися на рівні 2019 року та становлять 8,1 млрд грн.

Обсяг коштів клієнтів у банку станом на кінець першого півріччя у порівнянні з показниками минулого року зросли на 11% до 268 млрд грн. Кількість активних клієнтів фізичних осіб ПриватБанку за підсумками півріччя зросла на 1,6 млн, клієнтська база підприємців збільшилася на 100 тис.

Боротьба з наслідками пандемії зумовила збільшення витрат банку: додаткові витрати склали більше 300 млн грн, включаючи спеціальні виплати персоналу відділень та інкасації, що працювали у період жорсткого карантину, витрати на захисні матеріали та дезінфекцію 2000 відділень та 7600 банкоматів, придбання медичного обладнання, зокрема 27 апаратів штучної вентиляції легенів для українських лікарень.

Також ПриватБанк з власної ініціативи та заради підтримки клієнтів знизив кредитнi ставки для 60 тисяч українських пiдприємцiв та надав понад 6,5 тисячам підприємців, бізнес яких зазнав відчутного впливу пандемії, кредитні канікули.

Нагадаємо, у червні ПриватБанк у повному обсязі перерахував до держбюджету 24,5 млрд грн дивідендів, спрямованих на виплату акціонеру банку – державі. Згідно з Річним звітом банку його чистий прибуток за підсумками 2019 року становив 32,6 млрд грн, в тому числі негативний результат від переоцінки ОВДП – 1,5 млрд грн, дохід від впливу курсових коливань на відкриту валютну позицію 6,5 млрд грн.