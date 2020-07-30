Податкова – головний ворог бізнесу? На кого найбільше скаржиться український бізнес інвестклімат

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Необґрунтоване включення до переліку ризикових платників податків – зростаюча проблема українських підприємців

Бізнес-омбудсмен розповів, що найбільше тривожило підприємців у другому кварталі 2020 року

У другому кварталі 2020 року, на який припали найжорсткіші карантинні обмеження, Рада бізнес-омбудсмена розглянула 385 скарг підприємців на порушення державних органів та закрила 297 розслідувань.

Найчастіше бізнес скаржився на дії податкових (68%) та правоохоронних органів (12%), державних регуляторів (5%), митниці (3%) та місцевих органів влади (2%). Загалом ці питання склали 90% усіх звернень.

Швидкозростаюча проблема включення підприємств до списку ризикових платників податків стала найбільшим за кількістю предметом звернень бізнесу у ІІ кварталі 2020 року. Рада бізнес-омбудсмена отримала на третину більше скарг проти першого кварталу 2020 року та в чотири рази більше проти другого кварталу 2019 року.

«Передусім, список ризикових платників податків має використовуватися для відслідковування компаній, причетних до незаконних оборудок з ПДВ. Проте наразі критерії віднесення підприємств до такого переліку часто не є зрозумілими, а інструмент використовується не за призначенням, створюючи необґрунтований тиск на бізнес. Ми рекомендуємо, щоб рішення податкового органу щодо включення компаній у список ризикових були належно обґрунтованими, а процедура їх оскарження – чіткою та прозорою», – підкреслив бізнес-омбудсмен Марчін Свєнчіцький.

Кількість оскаржень результатів податкових перевірок (55 скарг) зменшилась на 39% проти I кварталу 2020 року – внаслідок мораторію на податкові перевірки, запровадженого на період карантину. Питання невиконання державними органами судових рішень, які вже набрали законної сили (21 скарга), залишалося актуальним для підприємців. Компанії продовжували звертатися зі скаргами, пов’язаними з карантинними обмеженнями. Вдалося виявити низку системних проблем та, навпаки, вирішити деякі застарілі проблеми. Наприклад, за сприяння Ради Міністерство охорони здоров’я зареєструвало антисептики двох виробників, які чекали на перереєстрацію з 2018 року.

Майже три чверті скарг надійшли від малого та середнього бізнесу. Частка українського бізнесу в структурі звернень склала 86%, бізнесу з іноземним капіталом – 14%. Серед найактивніших галузей, які зверталися до бізнес-омбудсмена – оптова торгівля (22%), промислове виробництво (14%), сільське господарство (13%), представники ринку нерухомості (11%) та приватні підприємці (10%).

Найчастіше бізнес скаржився на дії податкових (68%)

Понад половина (51%) всіх звернень надійшла з Києва та області. Значні частки скарг направили підприємці Дніпропетровської (9%), Харківської (9%) та Одеської (7%) областей.

Рада бізнес-омбудсмена анонсувала нове системне дослідження, присвячене адмініструванню податків, які сплачує бізнес. Станом на 1 липня 2020 року частка скарг з податкових питань досягла 57,5% (4241 скарга). На думку заступника бізнес-омбудсмена Ярослава Грегірчака: «Ці числа красномовно свідчать що актуальність податкових питань для українського бізнесу з роками лише зростає». У звіті Рада бізнес-омбудсмена зупинилась на проблемах адміністрування податку на додану вартість, єдиного соціального внеску, єдиного податку та податку на прибуток підприємств. Крім того Рада опрацювала проблематику процедури податкових перевірок, оскарження висновків податкових органів та механізму узагальнюючих податкових консультацій. Не оминули своєю увагу й тематику оприлюднення інформації податковими органами та ведення інтегрованих карток платників податків. Загалом документ містить 38 рекомендацій Кабінету міністрів, Міністерству фінансів та Державній податковій службі. Публікація системного звіту запланована на серпень 2020 року.

Повна версія звіту Ради бізнес-омбудсмена за ІІ квартал 2020 року

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Рада бізнес-омбудсмена – незалежний постійно діючий консультативно-дорадчий орган Кабінету міністрі. Верховна Рада України (ВРУ) працює над новим законопроєктом №3607, який закріпить статус Ради бізнес-омбудсмена на рівні закону, оскільки наразі установа працює на підставі постанови уряду 2014 року.