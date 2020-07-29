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    Голову Окружного адмінсуду Вовка викликали на допит

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    Павло Вовк, голова Окружного адміністративного суду міста Києва - Голову Окружного адмінсуду Вовка викликали на допит
    Павло Вовк, голова Окружного адміністративного суду міста Києва

    Вовк повинен з'явитися в НАБУ 3 і 6 серпня

    Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) викликало на допит голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. Також на допит викликані заступник Вовка Євген Аблов і ще сім фігурантів у справі про корупцію в ОАСК.

    Відповідні повістки були опубліковані на сайті НАБУ.

    Так, Вовка викликали на допит в НАБУ на 3 і 6 серпня, Аблова  на 3 і 20 серпня. Крім цього на допит викликані:

    • суддя ОАСК Богдан Санін — на 3 і 19 серпня;
    • суддя ОАСК Ігор Погрібніченка — на 3 і 6 серпня;
    • суддя ОАСК Володимир Келеберда — на 3 і 6 серпня;
    • суддя ОАСК Олексій Огурцов  на 3 серпня;
    • суддя ОАСК Ігор Качура  на 3, 4 і 7 серпня;
    • члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів Микола Сірош і Сергій Остапець  на 3 серпня.
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    Як повідомляв «Главком», 17 липня у НАБУ підтвердили вручення підозри голові Окружного адмінсуду Павлу Вовку. Того ж дня на Youtube-каналі Національного антикорупційного бюро заявилися записи розмов з голосом, схожим на голос голови Окружного адмінсуду Вовка.

    За версією слідства, злочинна організація на чолі з головою Вовком (всього входило 12 осіб) мала на меті захопити державну владу шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

    Крім цього, зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес кіл. Зокрема, для цього голова суду використовував схему з подання штучних, надуманих, адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи фізичних осіб до свого ж суду з подальшим «надшвидким» їх розглядом та з наперед визначеним результатом.

    Раніше пресслужба Окружного адміністративного суду міста Києва повідомила про проведення в приміщенні суду обшуків у «справах Майдану» і назвала це черговою спробою дискредитації суду. У НАБУ повідомили, що обшуки здійснюють їхні слідчі й пообіцяли розкрити деталі пізніше.

    Водночас ЗМІ повідомили, що НАБУ пред'явило підозру Вовку, Аблову, ще п'ятьом суддям ОАСК і Холоднюку в створенні злочинної організації та захопленні влади.

    22 липня Національне антикорупційне бюро оприлюднило записи розмов з суддями Окружного адміністративного суду Києва, які свідчать про корупцію в цьому суді і Державній судовій адміністрації.

    НАБУ бізнес суддя допит правосуддя Павло Вовк
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