Голову Окружного адмінсуду Вовка викликали на допит



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Павло Вовк, голова Окружного адміністративного суду міста Києва

Вовк повинен з'явитися в НАБУ 3 і 6 серпня

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) викликало на допит голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. Також на допит викликані заступник Вовка Євген Аблов і ще сім фігурантів у справі про корупцію в ОАСК.

Відповідні повістки були опубліковані на сайті НАБУ.

Так, Вовка викликали на допит в НАБУ на 3 і 6 серпня, Аблова — на 3 і 20 серпня. Крім цього на допит викликані:

суддя ОАСК Богдан Санін — на 3 і 19 серпня;

на 3 і 19 серпня; суддя ОАСК Ігор Погрібніченка — на 3 і 6 серпня;

на 3 і 6 серпня; суддя ОАСК Володимир Келеберда — на 3 і 6 серпня;

на 3 і 6 серпня; суддя ОАСК Олексій Огурцов — на 3 серпня;

на 3 серпня; суддя ОАСК Ігор Качура — на 3, 4 і 7 серпня;

на 3, 4 і 7 серпня; члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів Микола Сірош і Сергій Остапець — на 3 серпня.

Як повідомляв «Главком», 17 липня у НАБУ підтвердили вручення підозри голові Окружного адмінсуду Павлу Вовку. Того ж дня на Youtube-каналі Національного антикорупційного бюро заявилися записи розмов з голосом, схожим на голос голови Окружного адмінсуду Вовка.

За версією слідства, злочинна організація на чолі з головою Вовком (всього входило 12 осіб) мала на меті захопити державну владу шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

Крім цього, зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес кіл. Зокрема, для цього голова суду використовував схему з подання штучних, надуманих, адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи фізичних осіб до свого ж суду з подальшим «надшвидким» їх розглядом та з наперед визначеним результатом.

Раніше пресслужба Окружного адміністративного суду міста Києва повідомила про проведення в приміщенні суду обшуків у «справах Майдану» і назвала це черговою спробою дискредитації суду. У НАБУ повідомили, що обшуки здійснюють їхні слідчі й пообіцяли розкрити деталі пізніше.

Водночас ЗМІ повідомили, що НАБУ пред'явило підозру Вовку, Аблову, ще п'ятьом суддям ОАСК і Холоднюку в створенні злочинної організації та захопленні влади.

22 липня Національне антикорупційне бюро оприлюднило записи розмов з суддями Окружного адміністративного суду Києва, які свідчать про корупцію в цьому суді і Державній судовій адміністрації.