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    Економіка та фінанси

    Голова ДФС Мельник: по тіньовому ринку тютюнових виробів завдано потужного удару

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    &laquo;Ми маємо забезпечити ліквідацію такого явища як незаконний обіг підакцизної продукції&raquo;,&nbsp;&ndash;&nbsp;зазначив очільник ДФС Вадим Мельник - Голова ДФС Мельник: по тіньовому ринку тютюнових виробів завдано потужного удару
    «Ми маємо забезпечити ліквідацію такого явища як незаконний обіг підакцизної продукції», – зазначив очільник ДФС Вадим Мельник

    Впродовж березня фіскалами було вилучено незаконної тютюнової продукції на суму більше 147 млн грн

    Протягом I кварталу 2021 року підрозділи Державної фіскальної служби конфіскували незаконної тютюнової продукції на на загальну суму 226,6 млн грн., повідомляє прес-служба ДФС.

    У ДФС звітують, що 33,1 тис. тонн незаконної продукції на суму 205 млн грн було вилучено в рамках кримінальних проваджень, тоді як 3,3 тис. тонн на суму 21,6 млн грн – у рамках адміністративних проваджень. Крім того, за вказаний період було виявлено 8 незаконних тютюнових виробництв.

    Найрезультативнішим для фіскалів став березень. Впродовж березня було вилучено незаконної тютюнової продукції на суму більше 147 млн грн.

    «Перебуваючи у постійній взаємодії з легальним бізнесом та правоохоронцями, ДФС оперативно реагує на факти виготовлення та постачання на ринок контрафактних тютюнових виробів. Впродовж січня-березня 2021 нам вдалося завдати потужного удару по інфраструктурі тіньового ринку тютюнових виробів. Цю динаміку ми маємо зберегти надалі, забезпечивши ліквідацію такого явища як незаконний обіг підакцизної продукції», – зазначив очільник ДФС Вадим Мельник.

    ДФС продовжує досудові розслідування за фактами обігу незаконних тютюнових виробів та передачу матеріалів до судових інстанції.

    Нагадаємо, раніше Вадим Мельник анонсував створення Офісу ефективної взаємодії з бізнесом у складі ДФС.

    Теги: ДФС кримінал тютюнові вироби
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