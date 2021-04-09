Голова ДФС Мельник: по тіньовому ринку тютюнових виробів завдано потужного удару

У ДФС звітують, що 33,1 тис. тонн незаконної продукції на суму 205 млн грн було вилучено в рамках кримінальних проваджень, тоді як 3,3 тис. тонн на суму 21,6 млн грн – у рамках адміністративних проваджень. Крім того, за вказаний період було виявлено 8 незаконних тютюнових виробництв.

Найрезультативнішим для фіскалів став березень. Впродовж березня було вилучено незаконної тютюнової продукції на суму більше 147 млн грн.

«Перебуваючи у постійній взаємодії з легальним бізнесом та правоохоронцями, ДФС оперативно реагує на факти виготовлення та постачання на ринок контрафактних тютюнових виробів. Впродовж січня-березня 2021 нам вдалося завдати потужного удару по інфраструктурі тіньового ринку тютюнових виробів. Цю динаміку ми маємо зберегти надалі, забезпечивши ліквідацію такого явища як незаконний обіг підакцизної продукції», – зазначив очільник ДФС Вадим Мельник.

ДФС продовжує досудові розслідування за фактами обігу незаконних тютюнових виробів та передачу матеріалів до судових інстанції.

Нагадаємо, раніше Вадим Мельник анонсував створення Офісу ефективної взаємодії з бізнесом у складі ДФС.