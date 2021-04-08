Щодня викрадали з рахунків до мільйона гривень. СБУ викрила банду шахраїв

Зловмисники отримували доступ до клієнтських рахунків і переводили кошти на підконтрольні банківські рахунки

Організували оборудку четверо мешканців Запорізької області та Дніпра

Служба безпеки України викрила діяльність міжрегіонального угруповання, яке викрадало гроші з банківських рахунків громадян. За оперативними даними, щоденний «прибуток» зловмисників становив до мільйона гривень.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, організували оборудку четверо мешканців Запорізької області та Дніпра. Для її реалізації ділки облаштували у Мелітополі підпільний кол-центр, де «працювало» майже 50 операторів. До реагування з боку оперативників спецслужби схема діяла кілька місяців.

Видаючи себе за працівників банків, персонал телефонував клієнтам фінустанов і виманював від них інформацію про CVV-код, номери і пін-коди платіжних карток. Після отримання доступу до клієнтських рахунків зловмисники переводили кошти на підконтрольні банківські рахунки.

Для «роботи» із зарубіжними клієнтами ділки також використовували незаконну маршрутизацію міжнародного телефонного трафіку.

Під час обшуку в приміщенні кол-центру правоохоронці виявили:

51 одиницю комп’ютерної техніки зі шкідливим програмним забезпеченням;

обладнання для IP-телефонії;

інструкції для працівників з покроковими діями під час спілкування з «клієнтами»;

мобільні телефони, чорнові записи та інші докази протиправної діяльності.

Наразі вилучене обладнання направлено на експертизи.

Вилучене обладнання направлено на експертизу. Фото: СБУ

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до схеми, а також коло постраждалих громадян.

Викриття зловмисників проводилось спільно з Головним управлінням Національної поліції в Запорізькій області за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури.