У структурі МВС працював «перевертень» терористів «ЛНР»

Зловмисник мав можливість передавати інформацію із закритих баз даних до представників бойовиків

Служба безпеки України викрила і затримала колишнього співробітника так званої спецслужби терористів «МДБ ЛНР». Він переїхав на підконтрольну українській владі територію і працевлаштувався у структуру Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У ході досудового розслідування слідчі СБУ встановили, що зловмисник незаконно обійняв посаду адміністратора одного з територіальних сервісних центрів МВС у Херсонській області. Під час оформлення на роботу він надав сфальсифіковані документи. За оперативною інформацією, він мав можливість передавати інформацію із закритих баз даних до представників бойовиків.

Співробітники спецслужби встановили, що чоловік упродовж 2015-2016 років був «оперативним співробітником МДБ ЛНР». Він, зокрема, вербував громадян по обидві сторони лінії розмежування і залякував проукраїнськи налаштоване населення.

Силовики затримали правопорушника в одному із житлових районів Нової Каховки на Херсонщині. У ході санкціонованих обшуків за місцем проживання та в офісі оперативники виявили документи, які будуть долучені до доказової бази. Також вилучено дві тротилові шашки із електродетонаторами.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);

ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.