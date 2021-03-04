Голова ДФС повідомив про закриття сайтів, які продавали фальсифікований алкоголь

«В судах розглядаються 12 клопотань про заборону доступу до майже 100 сайтів та закритих груп в соціальних мережах»

Сьогодні стало відомо, що першими результатами операції ДФС з противоборства обігу незаконного алкоголю, стало закриття 74 вебсайтів, які продавали фальсифікований алкоголь. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова служби Вадим Мельник.

«Наразі, ми маємо одні з перших, вагомих досягнень: з початку операції встановлено 118 інтернет-ресурсів, на яких здійснювалась незаконна реалізація лікеро-горілчаної продукції. В ході проведення подальших заходів діяльність 74 з них припинено. В судах розглядаються 12 клопотань про заборону доступу до майже 100 сайтів та закритих груп в соціальних мережах», – написав він.

Також відомо, що держорган проводить виявлення та припинення діяльності незаконних виробництв алкогольних товарів.

«Окрім офіційного припинення діяльності вебресурсів, службою були виявлені незаконні виробництва лікеро-горілчаної продукції. Припинена діяльність 12 тіньових підприємств виготовлення контрафактного алкоголю. Вилучено 162 тонни спирту та 117 тонн лікеро-горілчаної продукції», – написав у своєму пості Вадим Мельник.

Нагадаємо, що в грудні 2020 на позачерговому засіданні Кабміну Мельника Вадима призначили головою Державної фіскальної служби. Новообраний голова одразу зазначив, що має наміри боротись з тіньовими виробниками алкогольної продукції та захищати офіційних представників торговельних марок.