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    Економіка та фінанси

    Голова ДФС повідомив про закриття сайтів, які продавали фальсифікований алкоголь

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    В грудні 2020 на позачерговому засіданні Кабміну Мельника Вадима призначили головою Державної фіскальної служби - Голова ДФС повідомив про закриття сайтів, які продавали фальсифікований алкоголь
    В грудні 2020 на позачерговому засіданні Кабміну Мельника Вадима призначили головою Державної фіскальної служби
    Фото: РБК-Україна

    «В судах розглядаються 12 клопотань про заборону доступу до майже 100 сайтів та закритих груп в соціальних мережах»

    Сьогодні стало відомо, що першими результатами операції ДФС з противоборства обігу незаконного алкоголю, стало закриття 74 вебсайтів, які продавали фальсифікований алкоголь. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова служби Вадим Мельник.

    «Наразі, ми маємо одні з перших, вагомих досягнень: з початку операції встановлено 118 інтернет-ресурсів, на яких здійснювалась незаконна реалізація лікеро-горілчаної продукції. В ході проведення подальших заходів діяльність 74 з них припинено. В судах розглядаються 12 клопотань про заборону доступу до майже 100 сайтів та закритих груп в соціальних мережах», – написав він.

    Також відомо, що держорган проводить виявлення та припинення діяльності незаконних виробництв алкогольних товарів.

    «Окрім офіційного припинення діяльності вебресурсів, службою були виявлені незаконні виробництва лікеро-горілчаної продукції. Припинена діяльність 12 тіньових підприємств виготовлення контрафактного алкоголю. Вилучено 162 тонни спирту та 117 тонн лікеро-горілчаної продукції», – написав у своєму пості Вадим Мельник.

    Нагадаємо, що в грудні 2020 на позачерговому засіданні Кабміну Мельника Вадима призначили головою Державної фіскальної служби. Новообраний голова одразу зазначив, що має наміри боротись з тіньовими виробниками алкогольної продукції та захищати офіційних представників торговельних марок.

    Теги: ДФС суд алкоголь
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