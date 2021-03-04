Після вироку Стерненку. Офіс президента анонсував аналіз судових рішень

На Банковій уточнили, що створять механізм для аналізу резонансних справ проти ветеранів та активістів, які могли стати жертвами несправедливих рішень суддів

Офіс Зеленського вирішив відповісти на «запит суспільства на справедливість у судах»

Офіс президента Володимира Зеленського ініціював аналіз резонансних рішень судів, які стосуються «ветеранів війни на Донбасі і громадських діячів».

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, така ініціатива – відповідь на «запит суспільства на справедливість у судах».

Очевидно, що таким чином у Зеленського вирішили відреагувати на акції протесту після вироку Сергію Стерненку, якому суд дав сім років.

На Банковій уточнили, що механізм створять для аналізу резонансних кримінальних справ та рішень судів проти ветеранів та громадських діячів, які «боролися з російською агресією, її гібридними проявами і могли стати жертвами свавілля чиновників, правоохоронців та несправедливих рішень суддів».

«В Офісі глави держави не виключають, що сотні ветеранів та активістів не змогли належним чином захиститися від тиску, зазнали несправедливого застосування законів мирного часу до оцінки подій, які відбулися в умовах збройної агресії Росії. Потрібно законним чином забезпечити перевірку юридичної чистоти всіх рішень, які тоді ухвалювалися… і того, чому люди зазнали несправедливого переслідування або не отримали належного захисту від держави», – йдеться у повідомленні.

Також в Офісі президента запропонували дослідити кримінальні проваження, які з 2014 року відкривали за фактами нападів на громадських діячів і щодо яких досі не встановили винних. Як повідомляє пресслужба, вже відбулася перша нарада під керівництвом голови Офісу президента Андрія Єрмака.

«Якщо починаючи з 2014 року були зроблені негідні речі щодо ветеранів і громадських діячів, якщо розпочиналися безпідставні кримінальні справи проти цих громадян, але блокувалося розслідування кримінальних проваджень за фактами нападів на них, то це має отримати належну відповідь від держави», – наголосили на Банковій.

Нагадаємо, після посадки Стерненка Зеленський пообіцяв усім чесний суд.

Раніше прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що він «покладається на незалежність правоохоронної системи в розслідуваннях», не втручається в хід слідства і не тисне на правоохоронні органи.

Нагадаємо, Приморський райсуд Одеси 23 лютого оголосив вирок екслідеру Одеської обласної організації «Правого сектора» Сергію Стерненку – сім років та три місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Суд назвав активіста винним у скоєнні трьох злочинів: розбійний напад, викрадення людини, незаконне зберігання вогнепальної зброї. Сам Сергій Стерненко заперечує причетність до інкримінованих злочинів.

Після цього 27 лютого в містах України та за кордоном пройшли акції протесту. Організатори 9 березня закликають людей зібратися біля Будинку профспілок на Майдані Незалежності.