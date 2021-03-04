Вбивство Окуєвої: сьогодні почнеться суд над організатором та учасниками злочину

Фігуранти справи обвинувачуються в умисному вбивстві

На Київщині 4 березня перед судом постануть організатор та шість учасників злочинного угруповання за вчинення вбивств на замовлення, зокрема громадської активістки та волонтерки Аміни Окуєвої.

Про це повідомила поліція Київської області.

Так, наприкінці лютого працівники Слідчого управління поліції Київщини за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо учасників злочинного угруповання, які здійснили низку вбивств на замовлення.

Підготовче судове засідання відбудеться у четвер 4 березня, о 12.00 у Києво-Святошинському суді Київської області.

Фігуранти обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ст. 115 (Умисне вбивство), 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Максимальне покарання, яке їм загрожує – довічне позбавлення волі.

Раніше, прокуратура Київської області направила до суду звинувачувальний акт в кримінальному провадженні проти організатора і шести учасників злочинної організації, що займалися здійсненням замовних вбивств. Зокрема, мова йде і про вбивство пресофіцерки добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої.

Напередодні стало відомо, що підозрюваний у вбивстві Аміни Окуєвої Ігор Редькін був звільнений під домашній арешт, оскільки термін його перебування під вартою перевищив гранично допустимий.