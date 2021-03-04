Канал «1+1» відреагував на рішення суду за позовами Кличка

«Твердження про виграші є передчасними», заявили у 1+1 media

На телеканалі «1+1» прокоментували ситуацію з позовами від мера Києва Віталія Кличка щодо програми «Гроші» Олександра Дубінського, де була оприлюднена неправдива інформація. Канал оскаржить рішення суду.

Про це йдеться сайті телеканалу.

«Протягом двох останніх днів до 1+1 media надходять запити прокоментувати ситуацію щодо позовів на ТОВ «ТРК «Студія 1+1» від імені мера Києва Віталія Кличка. Наразі група 1+1 media не може прокоментувати цю ситуацію, оскільки повного тексту обох рішень суду компанія ще не отримала, законної сили вони не набрали, і тому твердження про виграші позовів до «Телерадіокомпанії «Студія 1+1» є передчасними», – йдеться в повідомленні.

У компанія заявили, що оскаржуватимуть обидва рішення у суді апеляційної інстанції у встановлений законом строк, адже вважає, що судом були неправильно застосовані норми права.

Нагадаємо, 3 березня стало відомо, що мер Києва Віталій Кличко та його брат, чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі, Володимир Кличко виграли судовий позов до «Телерадіокомпанії «Студія 1+1». Суд визнав недостовірною інформацію поширену телеканалом у 2019 році.

За день до цього київський міський голова Віталій Кличко виграв ще один судовий позов про захист честі, гідності і ділової репутації поданий до «Телерадіокомпанії «Студія 1+1». Зокрема суд постановив задовольнити його, зобов’язавши «Телекомпанію «Студія 1+1» спростувати неправдиву інформацію, поширену нинішнім народним депутатом Олександром Дубінським в ефірі програми «Гроші». Цей позов було подано у серпні 2019 року.