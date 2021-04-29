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    Економіка та фінанси

    Голова ДФС заявив, що зламав тренд зростання «схемного» ПДВ

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    Голова ДФС заявив, що зламав тренд зростання «схемного» ПДВ

    «За перший квартал 2021 року щомісячний обсяг ПДВ, сформований «скрутками», зменшився на 23%», – зазначив Мельник

    В ході операції «Детінізація», за підсумками березня 2021 року, за матеріалами співробітників Державної фіскальної служби заблоковано формування фіктивного податкового кредиту з ПДВ в сумі 1,185 млрд грн.

    Операція «Детінізація» з протидії податковим «скруткам» і правопорушенням у сфері оподаткування триває, пише голова ДФС Вадим Мельник у своєму Facebook.

    «Активізація роботи територіальних органів ДФС і посилення аналітичної складової в роботі Служби, співпраця з ДПС, правоохоронними органами і легальним бізнесом дозволили зламати тренд зростання «схемного» ПДВ, за рахунок чого відбувалося вимивання коштів з державного бюджету та фондів розвитку». В результаті, за перший квартал 2021 року щомісячний обсяг ПДВ, сформований «скрутками», зменшився на 23% в порівнянні з жовтнем-груднем 2020 року», – зазначив Мельник.

    Однак, вказує голова ДФС, «нам є що вдосконалювати в нашій роботі для мінімізації податкових правопорушень – до того рівня, коли вони перестануть загрожувати економічній безпеці країни. Політична воля для реалізації і необхідний інструментарій, наявний у ДФС, – тому продовжимо реалізацію оперативних і стратегічних кроків для викорінення «тіньової економіки».

    Раніше повідомлялося, що ДФС за підсумками першого кварталу 2021 року вдалось припинити діяльність 10 конвертаційних центрів.

    Теги: ДФС податки ПДВ
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