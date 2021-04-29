Із Китаю до Києва намагалися ввезти електронні сигарети без сплати мита (фото)

В авіавантажі було понад 30 тисяч електронних сигарет зі змінними картриджами

Митники затримали велику партію електонних сигарет

Працівники Київської митниці виявили незаконну зовнішньоекономічну оборудку з підакцизним товаром – декларування електронних сигарет за кодом, що не передбачає сплату акцизного збору та має нульову ставку ввізного мита, - що могло призвести до недобору митних платежів у розмірі понад пів мільйона гривень. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Згідно з товаросупровідними документами, через аеропорт «Київ» (Жуляни) з Китаю на адресу столичного підприємства прибув авіавантаж – понад 30 тисяч електронних сигарет зі змінними картриджами.

Даний товар підприємство задекларувало за кодом Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, яким не передбачено сплату акцизного збору та на який встановлена нульова ставка ввізного мита.

При таких розрахунках підприємству належало сплатити до бюджету близько 58 тис. грн митних платежів.

Однак, за результатами аналізу можливих ризиків цієї зовнішньоекономічної операції, Київською митницею було проведено митний огляд товарів.

У підсумку, перевіркою встановлено, що підприємство імпортує товар, який має класифікуватися за зовсім іншим кодом товару, де передбачено сплату акцизного податку та ставку мита в розмірі 3%.

Отже, загальна сума недобору митних платежів по даній операції склала понад 504 тис. грн.

Вдавшись до такої оборудки, підприємство намагалося ухилитися від сплати митних платежів у повному обсязі.

Київською митницею Держмитслужби складено протокол про порушення митних правил за ст. 485 Митного кодексу України, санкції якої передбачають накладення штрафу у розмірі 300% несплаченої суми митних платежів.