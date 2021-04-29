У «Голосі» вимагають знижувати податки

За словами Кіри Рудик, «Голос» ініціював низку законопроектів щодо підтримки малого і середнього бізнесу

Влада має запропонувати бізнесу і населенню програми підтримки, щоб пережити кризу, а не підвищувати податки. Про це заявила народний депутат, лідер партії «Голос» Кіра Рудик.

«Наразі будь-які ініціативи, які змушують платити людей більше без впровадження справедливої чесної системи, яка буде зрозуміло працювати, є неефективними. Я вважаю, що зараз ми повинні всі сконцентруватися на тому, щоб допомогти країні вийти з кризи, допомогти малим, середнім підприємцям пережити локдауни, в які їх позаганяла і центральна, і місцева влада», – сказала Рудик у ефірі телеканалу «Україна 24».

За її словами, партія «Голос» ініціювала низку законопроектів щодо підтримки малого і середнього бізнесу, які потрібно якнайшвидше ухвалити, щоб допомогти бізнесу пережити локдаун та його наслідки.

«Це і розширення кведів, за якими люди зможуть отримати 8 тис .грн., і мораторій на різні податкові перевірки. Третє – це звичайно відміна єдиного соціального внеску для всіх, хто закрився на локдауни. Це те, що потрібно зараз робити. А не працювати з законами, де податки збільшуватися», – наголосила Рудик.

Раніше лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що ініціатива влади підвищити податки знищить вітчизняне підприємництво, а народний депутат Олексій Гончаренко порадив вдаді замість підвищення податків навести порядок на тіньовому ринку палива, де процвітають мільярдні корупційні схеми.

Водночас інвестаналітик Ерік Найман заявив, що підвищення податків спровокує уповільнення економіки і призведе до зростання цін на товари і послуги, що в результаті призведе до падіння доходів до бюджету.