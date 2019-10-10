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    Економіка та фінанси

    Гончарук заявив, що Україна отримає ще 20 млн євро від ЄС

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    Олексій Гончарук - Гончарук заявив, що Україна отримає ще 20 млн євро від ЄС
    Олексій Гончарук

    Уряд змінив склад Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі

    Кабінет міністрів України ухвалив рішення, необхідні для залучення 20 мільйонів євро кредитного фінансування на програми кредитування малого та середнього бізнесу.

    Відповідні рішення ухвалили під час засідання уряду 9 жовтня, повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

    «Прийняли рішення, яке в перспективі дозволить Україні отримати від Європейського інвестиційного банку 20 млн євро для кредитування малого та середнього бізнесу», — повідомив Гончарук.

    Він також зазначив, що уряд змінив склад Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, винісши до неї новопризначених заступників міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

    Зазначимо, що ця комісія ухвалює рішення про запровадження антидемпінгових мит проти товарів з різних країн світу.

    ЄС фінансування уряд Олексій Гончарук
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