Гончарук заявив, що Україна отримає ще 20 млн євро від ЄС



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Олексій Гончарук

Уряд змінив склад Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі

Кабінет міністрів України ухвалив рішення, необхідні для залучення 20 мільйонів євро кредитного фінансування на програми кредитування малого та середнього бізнесу.

Відповідні рішення ухвалили під час засідання уряду 9 жовтня, повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

«Прийняли рішення, яке в перспективі дозволить Україні отримати від Європейського інвестиційного банку 20 млн євро для кредитування малого та середнього бізнесу», — повідомив Гончарук.

Він також зазначив, що уряд змінив склад Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, винісши до неї новопризначених заступників міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Зазначимо, що ця комісія ухвалює рішення про запровадження антидемпінгових мит проти товарів з різних країн світу.