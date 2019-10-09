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    Політика

    Уряд погодив призначення голів Одеської і Тернопільської ОДА

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    <p>Максим Куций очолить Одеську&nbsp;облдержадміністрацію</p> - Уряд погодив призначення голів Одеської і Тернопільської ОДА

    Максим Куций очолить Одеську облдержадміністрацію

    Одещина та Тернопільщина отримають нових очільників - Максима Куцого та Ігоря Сопеля

    Уряд погодив кандидатуру Максима Куцого на посаду голови Одеської облдержадміністрації та кандидатуру Ігоря Сопеля – на посаду очільника Тернопільської облдержадміністрації.

    Про це 9 жовтня повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

    «Розглянуто проекти указів  та розпоряджень президента про призначення керівників обласних та районних державних адміністрацій. Серед них – пропозиції про призначення на посаду  голови Одеської ОДА Максима Куцого, голови Тернопільської ОДА – Ігоря Сопеля», - говориться у повідомленні.

    Ігор Сопель
    Ігор Сопель

    Крім того, уряд  погодив призначення голови Бердичівської райдержадміністрації Житомирської області – Людмили Димидюк,  голови Житомирської РДА – Юрія Оханського,  голови Чуднівської РДА Житомирської області – Олександра Хомича.

    Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів призначив вісім заступників міністрів, з них один – перший заступник міністра енергетики та захисту довкілля, яким став Віталій Шубін.

    Кабмін Одеса кадрові зміни Одещина Тернопільщина Тернопіль президент уряд Олексій Гончарук
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