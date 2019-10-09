Уряд погодив призначення голів Одеської і Тернопільської ОДА



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Максим Куций очолить Одеську облдержадміністрацію

Одещина та Тернопільщина отримають нових очільників - Максима Куцого та Ігоря Сопеля

Уряд погодив кандидатуру Максима Куцого на посаду голови Одеської облдержадміністрації та кандидатуру Ігоря Сопеля – на посаду очільника Тернопільської облдержадміністрації.

Про це 9 жовтня повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

«Розглянуто проекти указів та розпоряджень президента про призначення керівників обласних та районних державних адміністрацій. Серед них – пропозиції про призначення на посаду голови Одеської ОДА Максима Куцого, голови Тернопільської ОДА – Ігоря Сопеля», - говориться у повідомленні.

Ігор Сопель

Крім того, уряд погодив призначення голови Бердичівської райдержадміністрації Житомирської області – Людмили Димидюк, голови Житомирської РДА – Юрія Оханського, голови Чуднівської РДА Житомирської області – Олександра Хомича.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів призначив вісім заступників міністрів, з них один – перший заступник міністра енергетики та захисту довкілля, яким став Віталій Шубін.