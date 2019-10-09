Вартість Шулявського мосту не збільшилася, а додаткові кошти залучені для суміжних робіт - Кличко



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Мер Києва повідомив, що роботи над реконструкцією Шулявського шляхопроводу не припинялися

«Тендерні умови поширюються виключно на будівництво об’єкту. Все інше – додаткові кошти», - пояснив мер Києва Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кошторисна вартість з реконструкції Шулявського шляхопроводу не змінилася, а додаткові кошти залучаються для проведення суміжних робіт.

Про це Кличко сказав в ефірі «Радіо НВ».

«Вартість будівництва мосту та сама, але ми не розраховували, що нам доведеться переносити колектор, тепломережі, що знаходяться біля мосту. Ми робимо все прозоро. Всі цифри абсолютно відкриті, ми готові надати їх для усіх контролюючих органів. Наше завдання – збудувати міст, щоб він поїхав. Всі інші кошториси ми представимо, і тут таємниць ніяких немає», - заявив мер Києва.

На запитання, чи це не означає, що свого часу було неправильно складено проектну документацію, мер відповів, що проектна документація була розроблена виключно на розв’язку і не враховувала інших робіт, крім фактичної реконструкції шляхопроводу.

«Проектна документація робиться на міст. А те, що стосується додаткових робіт, що пов’язані з додатковою територією, прорахувати це неможливо. Коли ми починаємо вже роботи, нам фахівці кажуть, що нам потрібно перенести колектор, це додаткові роботи. Потрібно перенести комунікації, це також додаткова робота. Із цим пов’язане збільшення вартості мосту. Тендерні умови поширюються виключно на будівництво об’єкту. Все інше – додаткові кошти», - зазначив Кличко.

Також мер Києва повідомив, що роботи над реконструкцією не припинялися. «Багато спекуляцій, і це робиться умисно. Є технологічні речі. Наприклад, коли залили сваї, вони повинні відстоятися, а вже кажуть, що роботи зупинилися. Це неправда», - підкреслив Кличко.

Мер столиці додав, що підрядники запевнили його в тому, що рух транспорту Шулявським мостом буде відновлено до кінця цього року.

Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко 7 жовтня підписав розпорядження про перезатвердження проекту реконструкції Шулявського шляхопроводу зі збільшеною до 1,05 млрд грн кошторисною вартістю робіт.

8 жовтня у КМДА повідомили, що зведення Шулявського шляхопроводу переходить в активну фазу. У зв’язку з цим 12 жовтня о 22:00 рух проспектом Перемоги буде перекрито до 5:00 14 жовтня. У цей час над проїжджою частиною проспекту встановлюватимуть прогін нового мосту.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня 2019 року на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби».

26 вересня Кличко повідомив, що відкрити новий Шулявський шляхопровід планують до кінця 2019 року.

В інтерв’ю «Главкому» Кличко розповів, що Шулявський міст коштуватиме бюджету майже 1 мільярд гривень.