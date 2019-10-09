Уряд ще не отримав подання на призначення Ткаченка головою КМДА



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Олексій Гончарук дав брифінг за підсумками засідання уряду

Олексій Гончарук запевняє, що уряд не розглядав сьогодні київське питання

До Кабінету міністрів не надходило подання на призначення народного депутата від «Слуги народу» Олександра Ткаченка головою Київської міської державної адміністрації.

Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду повідомив прем’єрміністр Олексій Гончарук.

«Ні, до нас подібних подань не надходило», - сказав він.

Нагадаємо, 4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу президента.

Віталій Кличко позивається до Кабінету міністрів, прем’єр-міністра Олексія Гончарука й керівника Офісу президента Андрія Богдана через рішення про звільнення його з посади голови Київської міської держадміністрації.

Народні депутати 3 жовтня підтримали у першому читанні за основу проєкт Закону про місто Київ - столицю України авторства групи народних депутатів із фракції «Слуга народу» на чолі з Олександром Ткаченком.

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що цей законопроєкт про столицю недолугий і спрямований проти киян.

7 жовтня стало відомо, що Ткаченко подав декларацію в НАЗК як кандидат на посаду голови Київської міської державної адміністрації.

Ексдепутат та журналіст Сергій Лещенко повідомив, що Ткаченко вже у середу, 9 жовтня, може бути призначений головою КМДА.