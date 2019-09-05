В Україні завершилася ліквідація ще одного банку



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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб до кінця 2019 року планує завершити ліквідацію 48 банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію ПАТ «КБ «Аксіома».

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

«Відповідно до приписів частини 3 статті 53 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 3 вересня 2019 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис № 12241110027043871 про проведення державної реєстрації припинення ПАТ «КБ «Аксіома» як юридичної особи, а, отже, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 30 січня 2015 року Національний банк України прийняв рішення про відкликання ліцензії та ліквідацію банку «Аксіома».

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб до кінця 2019 року планує завершити ліквідацію 48 банків, а до кінця 2020-го - ще 35 банків.