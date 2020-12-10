Громадянин Білорусі отримав дозвіл на купівлю українського банку
Дозвіл було ухвалено ще 23 листопада, але тоді АМКУ не повідомляв, хто саме виступає покупцем банку
Антимонопольний комітет України надав громадянину Республіки Білорусь Миколі Воробею дозвіл на купівлю українського БТА Банку. Про це зазначено у рішенні АМКУ № 727-р.
Усі 100% акцій БТА Банку належать однойменному казахському банку, кінцевим бенефіціаром якого є Ракішев Кенес. Після того, як казахський банк перетворився на фінансову компанію, він вирішив позбутися іноземних дочірніх структур, у тому числі і українського БТА Банку.
АМКУ зазначає, що Микола Воробей є кінцевим бенефіціарним власником суб’єктів господарювання – резидентів та нерезидентів України, що здійснюють діяльність на території України із реалізації нафтопродуктів і лісопиломатеріалів; транспортування нафтопродуктів трубним транспортом; надання брокерських послуг.
Білоруський олігарх Микола Воробей через естонську компанію NT Marine отримав у 2019 році квоту на поставку 600 тис. тонн російського коксівного та енергетичного вугілля в Україну, повідомляло РБК. Видання зазначало, що Воробей підтримує відносини з українським політиком Віктором Медведчуком (ОПЗЖ).
Микола Воробей володіє компаніями «Інтерсервіс», «Абсолютбанк», «Бреміно Груп», а через «Нафтобітумний завод» у 2019 році придбав контрольний пакет акцій українського нафтопродуктопроводу «ПрикарпатЗападтранс». Він є вихідцем з України, але зараз живе у Білорусі і, за даними ЗМІ, підтримує режим Олександра Лукашенка.