Громадянин Білорусі отримав дозвіл на купівлю українського банку

Антимонопольний комітет України надав громадянину Республіки Білорусь Миколі Воробею дозвіл на купівлю українського БТА Банку. Про це зазначено у рішенні АМКУ № 727-р .

Усі 100% акцій БТА Банку належать однойменному казахському банку, кінцевим бенефіціаром якого є Ракішев Кенес. Після того, як казахський банк перетворився на фінансову компанію, він вирішив позбутися іноземних дочірніх структур, у тому числі і українського БТА Банку.

АМКУ зазначає, що Микола Воробей є кінцевим бенефіціарним власником суб’єктів господарювання – резидентів та нерезидентів України, що здійснюють діяльність на території України із реалізації нафтопродуктів і лісопиломатеріалів; транспортування нафтопродуктів трубним транспортом; надання брокерських послуг.

Білоруський олігарх Микола Воробей через естонську компанію NT Marine отримав у 2019 році квоту на поставку 600 тис. тонн російського коксівного та енергетичного вугілля в Україну, повідомляло РБК. Видання зазначало, що Воробей підтримує відносини з українським політиком Віктором Медведчуком (ОПЗЖ).

Микола Воробей володіє компаніями «Інтерсервіс», «Абсолютбанк», «Бреміно Груп», а через «Нафтобітумний завод» у 2019 році придбав контрольний пакет акцій українського нафтопродуктопроводу «ПрикарпатЗападтранс». Він є вихідцем з України, але зараз живе у Білорусі і, за даними ЗМІ, підтримує режим Олександра Лукашенка.