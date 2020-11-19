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    Видавали себе за IT-спеціалістів: шахраї обікрали банк на 1,5 млн грн

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    Правоохоронці провели обшуки&nbsp;у місці відбування покарання двох фігурантів справи - Видавали себе за IT-спеціалістів: шахраї обікрали банк на 1,5 млн грн
    Правоохоронці провели обшуки у місці відбування покарання двох фігурантів справи

    Зловмисники телефонували до банку, видаючи себе за працівників IT-підтримки

    Співробітники кіберполіції Києва спільно зі слідчими Голосіївського управління поліції викрили п’ятьох громадян у привласненні 1,4 млн грн банківської установи.

    Кіберполіція встановила, що до правопорушення причетні фігуранти віком 24-35 років. Двоє з них наразі відбувають покарання у місцях позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба МВС України.

    Зловмисники телефонували до банку, видаючи себе за працівників IT-підтримки цієї ж установи. Під виглядом перевірки платіжної системи вони переконали касира здійснити кілька «тестових» операцій. Проте виявилося, що таким чином правопорушники здійснювали транзакції на підконтрольні їм рахунки. У результаті таких дій вони незаконно привласнили 1,4 млн грн банківської установи.

    За місцями проживання фігурантів, а також у місці відбування покарання правоохоронці провели обшуки. Як речові докази вилучено ноутбук, мобільні телефони, банківські та сім-карти.

    До проведення обшуків також були залучені бійці полку поліції особливого призначення Києва та працівники управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції. 

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    Видавали себе за IT-спеціалістів: шахраї обікрали банк на 1,5 млн грн
    Видавали себе за IT-спеціалістів: шахраї обікрали банк на 1,5 млн грн
    Видавали себе за IT-спеціалістів: шахраї обікрали банк на 1,5 млн грн

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

    Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.  

    Як повідомлялося, співробітники кіберполіції викрили злочинців, які займалися збутом фальсифікованої кави. Зловмисники завдали шкоди торговельним компаніям на суму понад 5 млн грн.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал шахрайство банки розслідування злочин
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