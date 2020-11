Світовий банк виділить $100 мільйонів на економіку підконтрольного Донбасу

Світовий банк виділить Україні 100 млн доларів на відновлення економіки територій підконтрольного Донбасу. Про це у Twitter повідомив президент Володимир Зеленський.

«Україна отримає 100 млн доларів від Світового банку на відновлення економіки територій лінії зіткнення...Ми зробимо все можливе, щоб наші громадяни відчували себе в безпеці, а регіони - процвітали і розвивалися», – написав Зеленський.

'll receive from the @WorldBank $100 mln to restore the economies of the contact line territories. Grateful to @DavidMalpassWBG & @ArupBanerji for supporting the 's territorial integrity. Wе'll do our best to make citizens feel safe & regions to become prosperous & develop.