Світовий банк виділить $100 мільйонів на економіку підконтрольного Донбасу

Україна також пропонуватиме створення Вільної економічної зони на Донбасі

Світовий банк виділить Україні 100 млн доларів на відновлення економіки територій підконтрольного Донбасу. Про це у Twitter повідомив президент Володимир Зеленський.

«Україна отримає 100 млн доларів від Світового банку на відновлення економіки територій лінії зіткнення...Ми зробимо все можливе, щоб наші громадяни відчували себе в безпеці, а регіони - процвітали і розвивалися», – написав Зеленський.

'll receive from the @WorldBank $100 mln to restore the economies of the contact line territories. Grateful to @DavidMalpassWBG & @ArupBanerji for supporting the 's territorial integrity. Wе'll do our best to make citizens feel safe & regions to become prosperous & develop. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2020

Президент подякував за підтримку України президентові Світового банку Девіду Малпассу і регіональному директору Банку по Східній Європі Арупу Банерджі.

У вересні 2020 року Світовий Банк повідомив про надання Києву позики у розмірі $65 млн на оновлення доріг підконтрольної Луганської області.

Україна пропонуватиме створення Вільної економічної зони на Донбасі в рамках особливого порядку місцевого самоврядування.

5 листопада голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Київ пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори. Голосування пропонується провести після повної демілітаризації регіону.

Того ж дня Україна оприлюднила п'ять пунктів мирного плану щодо Донбасу.

З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».



