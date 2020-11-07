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    Світовий банк виділить $100 мільйонів на економіку підконтрольного Донбасу

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    Світовий банк виділить $100 мільйонів на економіку підконтрольного Донбасу
    Фото:World Bank Photo Collection/Flicrk

    Україна також пропонуватиме створення Вільної економічної зони на Донбасі

    Світовий банк виділить Україні 100 млн доларів на відновлення економіки територій підконтрольного Донбасу. Про це у Twitter повідомив президент Володимир Зеленський. 

    «Україна отримає 100 млн доларів від Світового банку на відновлення економіки територій лінії зіткнення...Ми зробимо все можливе, щоб наші громадяни відчували себе в безпеці, а регіони - процвітали і розвивалися», – написав Зеленський.

    Президент подякував за підтримку України президентові Світового банку Девіду Малпассу і регіональному директору Банку по Східній Європі Арупу Банерджі.

    У вересні 2020 року Світовий Банк повідомив про надання Києву позики у розмірі $65 млн на оновлення доріг підконтрольної Луганської області. 

    Україна пропонуватиме створення Вільної економічної зони на Донбасі в рамках особливого порядку місцевого самоврядування. 

    5 листопада голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук  заявив, що Київ пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори. Голосування пропонується провести після повної демілітаризації регіону. 

    Того ж дня Україна оприлюднила п'ять пунктів мирного плану щодо Донбасу.

    З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

    Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».


    Світовий банк Володимир Зеленський Україна президент
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