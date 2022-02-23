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    Економіка та фінанси

    Гроші від підвищення ренти планують віддати на закупівлю російського газу – нардеп

    Бондар наголосив, що зібрані з українського газу податки хочуть віддати росіянам - Гроші від підвищення ренти планують віддати на закупівлю російського газу – нардеп
    Бондар наголосив, що зібрані з українського газу податки хочуть віддати росіянам

    Пропонується фактично знищити галузь газовидобутку – Бондар

    Основна частина коштів, яку уряд хоче зібрати від підвищення ренти на видобуток українського газу, планують віддати на закупівлю російського газу.

    Про це заявив нардеп «Європейська солідарність» Михайло Бондар.

    «Цього тижня українському парламенту пропонують схвалити закон (7038), за яким 205 млрд грн коштів українських платників податків хочуть направити на закупівлю імпортного газу, в першу чергу російського. І «слугам» вистачає нахабства заявляти, що цей закон про підвищення податків на видобуток газу потрібен для фінансування Збройних сил України. А на фінансування ЗСУ в ньому передбачено всього 11,8 млрд грн!», – повідомив нардеп.

    Нардеп наголосив, що законом пропонується фактично знищити галузь газовидобутку, так ще й зібрані з українського газу податки віддати росіянам.

    «Вдумайтеся – 205 млрд грн за російський газ і тільки 11,8 млрд на українську армію, яка готується дати відсіч російській армії. Закликаю «Слуг Народу» одуматися і зняти цей ганебний проект закону з порядку денного», – наголосив Бондар.

    Теги: Європейська солідарність газ ЗСУ
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    Гроші від підвищення ренти планують віддати на закупівлю російського газу – нардеп