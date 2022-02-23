Фахівці АТ «Сумигаз» замінили понад 2,5 тисячі будинкових регуляторів тиску газу

Заміна регуляторів тиску газу, в яких завершився термін експлуатації – необхідна умова для безпечного споживання газу

АТ «Сумигаз» продовжує модернізацію об’єктів на газорозподільних мережах Сумщини. Зокрема, у 60 населених пунктах проведено заміну 2,6 тис. будинкових регуляторів тиску газу, в яких збіг термін експлуатації.

«У 2022 році будуть замінені ще понад 600 одиниць такого обладнання, - відзначають в компанії. - Нове обладнання має кілька ступенів захисту та мінімізує витоки газу. Модернізація газорозподільних мереж і споруд, їх ремонти та утримання фінансуються із коштів, які споживачі сплачують за доставку газу».

Заміна регуляторів тиску газу, в яких завершився десятирічний термін експлуатації – необхідна умова для безпечного споживання газу. Це устаткування знижує тиск газу з середнього до низького й автоматично підтримує його на заданому рівні. Будинковий регулятор тиску газу впливає на безпечне використання газових приладів: котлів, водонагрівачів та плит. Щодня бригада фахівців «Сумигазу» замінює щонайменше 10 таких регуляторів.