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    Економіка та фінанси

    Фахівці АТ «Сумигаз» замінили понад 2,5 тисячі будинкових регуляторів тиску газу

    Щодня бригада фахівців &laquo;Сумигазу&raquo; замінює щонайменше 10&nbsp;будинкових регуляторів тиску газу - Фахівці АТ «Сумигаз» замінили понад 2,5 тисячі будинкових регуляторів тиску газу
    Щодня бригада фахівців «Сумигазу» замінює щонайменше 10 будинкових регуляторів тиску газу

    Заміна регуляторів тиску газу, в яких завершився термін експлуатації – необхідна умова для безпечного споживання газу

    АТ «Сумигаз» продовжує модернізацію об’єктів на газорозподільних мережах Сумщини. Зокрема, у 60 населених пунктах проведено заміну 2,6 тис. будинкових регуляторів тиску газу, в яких збіг термін експлуатації.

    «У 2022 році будуть замінені ще понад 600 одиниць такого обладнання, - відзначають в компанії. - Нове обладнання має кілька ступенів захисту та мінімізує витоки газу. Модернізація газорозподільних мереж і споруд, їх ремонти та утримання фінансуються із коштів, які споживачі сплачують за доставку газу».

    Заміна регуляторів тиску газу, в яких завершився десятирічний термін експлуатації – необхідна умова для безпечного споживання газу. Це устаткування знижує тиск газу з середнього до низького й автоматично підтримує його на заданому рівні. Будинковий регулятор тиску газу впливає на безпечне використання газових приладів: котлів, водонагрівачів та плит. Щодня бригада фахівців «Сумигазу» замінює щонайменше 10 таких регуляторів.

    Теги: Суми газ Сумщина
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    Фахівці АТ «Сумигаз» замінили понад 2,5 тисячі будинкових регуляторів тиску газу