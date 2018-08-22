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    Гройсман пояснив, чому українці досі такі бідні

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    Гройсман пояснив, чому українці досі такі бідні

    За словами прем'єра, причина - високий рівень зовнішніх боргів через «безвідповідальну політику керівництва країни з 2005 по 2013 рік»

    Високий рівень зовнішніх боргів, які були сформовані в період із 2005 по 2013 рік, заважає Україні підвищувати соціальні стандарти, краще забезпечувати потреби громадян, посилювати обороноздатність.

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    Про це заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

    «З 2005 по 2013 рік усіх українців завели в абсолютну залежність перед зовнішніми та внутрішніми кредиторами у вигляді державного боргу, який є надзвичайно важким тягарем для національної економіки, а найголовніше - для кожного громадянина. І саме цей борг стримує нас у тому, щоб швидко підвищувати соціальні стандарти, краще забезпечувати потреби українських громадян, посилювати обороноздатність і робити багато інших речей», - заявив Гройсман.

    За його словами, через безвідповідальну політику керівництва країни з 2005 по 2013 рік найближчим часом Україна має повернути близько 30 млрд дол.

    «За десятиліття при абсолютній відсутності патріотичного ставлення до своєї держави, ввівши в оману всю країну, брали гроші за кордоном і всередині країни, платили відсотки й комусь щось роздавали. Куди вони поділи ці гроші, я не знаю. Я прошу звернути увагу: 2005 рік - 12,5 млрд дол. ми повинні були віддати боргів, а вже в 2013 році - 60 млрд дол. Це катастрофічна сума для українського бюджету, для українських громадян», - наголосив прем'єр.

    При цьому він зазначив, що у країни немає іншого виходу, крім як повертати накопичені борги.

    «Якщо ми не розрахуємося, то це означатиме інфляцію, неконтрольоване зростання цін на все, знецінення національної валюти, зупинку промислового виробництва й так далі... І тому ми сьогодні ухвалюємо стратегію управління цим боргом, щоб максимально вберегти людей від будь-яких негативів. Ми лише на обслуговування витрачаємо 130 млрд грн щорічно, в наступні періоди ми маємо 30 млрд дол. повернути. Тобто нам потрібні такі запозичення, щоб повертати борги, але з іншого боку, нам потрібно збільшувати зростання економіки», - зазначив прем'єр.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив нову стратегію управління державним боргом.

    Відповідне рішення схвалили на засіданні 22 серпня.


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