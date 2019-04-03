Гройсман пропонує ввести страхування від онкозахворювань



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Щороку близько 140 тисячам українців ставлять діагноз «рак»

Прем'єр пропонує запровадити страхування від онкозахворювань вже до кінця цього року

В Україні до 2020 року необхідно запровадити механізм страхування від онкологічних захворювань. Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, Гройсман зазначив, що Національна служба здоров'я могла б реалізувати механізм страхування українців від онкологічних захворювань.

«Я вважаю, що, принаймні, з 2020 року потрібно запровадити механізм гарантування людині, якщо не дай Бог сталося, отримати необхідне фінансування на лікування. Можливо, через механізми страхування, державного страхування. Застрахувати кожного громадянина в зоні ризику від онкологічних захворювань», - підкреслив прем'єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні з 1 липня 2019 року розширять державне регулювання цін на основні ліки з Національного переліку.

Зазначимо, раніше також повідомлялося, що щороку близько 140 тисячам українців ставлять діагноз «рак». Водночас близько мільйона пацієнтів на сьогодні знаходяться на стадії ремісії після успішного лікування.