МОЗ повідомив про ще одну смерть від грипу



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З початку епідемічного сезону грип забрав життя 55 українців

У порівнянні з минулим тижнем, рівень захворюваності серед дорослих і дітей віком до 17 років зменшився на 4,6% і 10% відповідно

Впродовж тижня з 25 по 31 березня внаслідок грипу в Україні померла одна особа - дитина віком до 17 років.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

«Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіло 137 916 людей, 66,3% з яких - діти віком до 17 років. Зареєстровано один летальний випадок унаслідок грипу», - заявили в Центрі.

Зазначається, що у порівнянні з минулим тижнем, рівень захворюваності серед дорослих і дітей віком до 17 років зменшився на 4,6% і 10% відповідно. Загалом інтенсивний показник захворюваності склав 358,3 на 100 000 населення, що на 30,9% менше епідемічного порога по Україні.

Епідемічні пороги не перевищено у жодному регіоні.

Як відомо, з початку епідемічного сезону грип забрав життя 55 українців, зокрема 11 дітей віком до 17 років. Жоден померлий не був вакцинований проти грипу.

Раніше повідомлялося, що за тиждень майже 11 тисяч киян захворіли на грип.